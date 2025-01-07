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Время течет по-разному: загадка ускорения Вселенной решена

2:17
Наука

Свет далеких галактик кажется "краснее", чем у ближайших, что говорит о расширении Вселенной. Однако гипотеза об ускорении этого расширения под действием загадочной темной энергии подверглась сомнению. Ученые из Университета Кентербери утверждают: ускорения может вовсе не быть.

Чёрная дыра Sgr A*
Фото: NASA by Y.Bai, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная дыра Sgr A*

Красное смещение и расширение пространства

Красное смещение возникает, когда световые волны растягиваются вместе с расширением пространства. Чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется, что делает её свет длинноволновым. Этот эффект подтверждает предсказания общей теории относительности. Однако расчеты скорости расширения, известной как постоянная Хаббла, стали вызывать вопросы.

Два метода измерений дали разные результаты. По данным сверхновых и цефеид — 73 км/с на мегапарсек. По реликтовому излучению — 68 км/с. Разница получила название "напряженность Хаббла" и стала одной из главных загадок космологии.

Альтернатива темной энергии: замедление времени

Новозеландские исследователи изучили взрывы сверхновых типа Ia. Это уникальные "космические маяки", которые помогают измерять расстояния и скорость расширения. Ученые предположили, что наблюдаемое ускорение может быть следствием замедления времени в разных областях космоса.

Гравитация искривляет пространство-время, замедляя ход времени в своей зоне действия. В рамках негомогенной космологии Вселенная неоднородна: области с большим количеством материи и пустоты (войды) отличаются не только плотностью, но и "скоростью" времени.

Например, внутри Млечного Пути время идет на 35% медленнее, чем в войдах. Это приводит к кажущемуся ускорению удаления галактик, хотя реальное расширение остается равномерным.

В чем смысл

Если время действительно течет по-разному, исчезает необходимость в темной энергии как объяснении ускорения расширения. Это бросает вызов устоявшимся теориям и открывает новые горизонты для космологии.

Уточнения

Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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