Гибель динозавров: два астероида изменили историю Земли

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Учёные продолжают обсуждать причины массового вымирания динозавров 66 миллионов лет назад. Исследователи из Шотландии представили новую версию: причиной катастрофы стали не один, а два астероида, обрушившиеся на Землю.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Два удара: Юкатан и Западная Африка

Первый астероид, диаметром около 14 километров, упал на побережье полуострова Юкатан, на территории современной Мексики. В результате этого удара образовался знаменитый кратер Чикшулуб диаметром более 100 километров. Это событие вызвало глобальные катаклизмы, которые, как считалось, уничтожили большую часть жизни на Земле.

Однако новое исследование показало, что был ещё один удар. Второй астероид, шириной около 450-500 метров, столкнулся с Землёй у берегов Западной Африки, образовав кратер Надир диаметром 9 километров. Этот кратер обнаружили лишь в 2022 году, и теперь учёные уверены, что он связан с массовым вымиранием.

Последствия второго астероида

Африканский астероид двигался со скоростью около 72 000 км/ч, вызывая огненный шар в небе. Удар спровоцировал цунами высотой до 800 метров, чьи волны пересекли Атлантику, оставив геологические следы. Это усилило катастрофические последствия, вызванные падением более крупного астероида на Юкатане.

Методы исследования

Чтобы изучить кратер Надир, учёные использовали трёхмерные данные от компании TGS. Анализ слоёв пород и других геологических особенностей поможет более точно понять влияние этого события на климат и биосферу того времени.

Это открытие меняет представление о катастрофе, завершившей эпоху динозавров, и подчёркивает, насколько сложными могли быть процессы массового вымирания.