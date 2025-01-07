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Секретное богатство Австралии: как Большой Южный риф изменит ваше мнение о природе

2:49
Наука

Большой Барьерный риф знаком каждому, но знаете ли вы, что у Австралии есть ещё одна, не менее величественная экосистема — Большой Южный риф? Этот уникальный мир водорослей, простирающийся на тысячи километров вдоль южного побережья Австралии, остаётся незаслуженно забытым.

Остров
Фото: flickr.com by LuxTonnerre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Остров

Уникальность Большого Южного рифа

Этот риф отличается от Барьерного. Если север известен своими яркими кораллами, то здесь доминируют водоросли, в частности золотистая ламинария (Ecklonia radiata). Эти заросли создают богатую экосистему, в которой обитают тысячи видов, 70% из которых не встречаются больше нигде на планете.

"Мы осознали, что у такой экосистемы должна быть идентичность, чтобы люди понимали её ценность и защищали её", — подчёркивает профессор Томас Вернберг из Университета Западной Австралии.

Название "Большой Южный риф" появилось благодаря его ученику, Скотту Беннетту, что помогло привлечь внимание к экосистеме.

Главные угрозы и вызовы

Климатические изменения серьёзно угрожают Большому Южному рифу. Повышение температуры воды и экстремальные погодные явления, такие как морская жара 2011 года, привели к массовой гибели ламинарии.

"Мы потеряли ламинарию на протяжении 100 км побережья, и она до сих пор не восстановилась", — отмечает профессор Вернберг.

Помимо температуры, серьёзной проблемой остаются изменения в океанских течениях и увеличение численности травоядных рыб, которые поедают водоросли. Это угрожает хрупкому балансу экосистемы.

Почему важно защищать Большой Южный риф

Эта экосистема не только красива, но и ценна для науки. Исследователи пытаются понять, какие условия помогают видам выживать и адаптироваться, чтобы разработать стратегии по их сохранению.

"Мы мало понимаем, какую ценность представляет этот риф для Австралии. Помимо экономической значимости, он имеет огромную культурную ценность, которую сложно измерить", — подчёркивает профессор Вернберг.

Перспективы изучения и защиты

Понимание особенностей Большого Южного рифа поможет повысить его устойчивость и найти решения для борьбы с изменением климата. Ученые ищут ответы на ключевые экологические вопросы, изучают неописанные виды и анализируют, что способствует выживанию экосистемы.

Большой Южный риф — это не просто "камни с водорослями", выброшенные на пляж. Это уникальное природное наследие Австралии, которое необходимо изучать и защищать, чтобы сохранить для будущих поколений.

Уточнения

Риф (нидерл  rif «ребро») — подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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