Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Округлые ягодицы без тяжёлых весов: тренировки с эспандерами
Рецепт антипохмельного бутерброда — готовится быстро
Потеря в €100 млрд — отказ от российского газа обернётся для Европы серьёзными убытками
4 главных ошибки в макияже для глаз и как их избежать
Секреты долговечности кофеварки: что стоит знать о чистке
Виктория Боня заявила, что Майами — красивый, но не уровень Бузовой
Метапневмовирус: что нужно знать об инфекции и как защититься от неё
Стоит ли переплачивать за аэрогриль? Раскрываем секреты!
Плоский живот без стрессов: как включить в день полезные привычки

Секрет похолодания в XIX веке: вулкан и его глобальные последствия

1:51
Наука

Учёные раскрыли причину снижения среднегодовой температуры в Северном полушарии на 1°C в 1831 году. Это похолодание стало завершающим этапом Малого ледникового периода и вызвало глобальные изменения климата. Исследование показало, что виновником события стало извержение вулкана Заварицкого, расположенного на острове Симушир в Курильской гряде.

вулкан
Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain
вулкан

Что обнаружили учёные

Анализ кернов льда из Гренландии позволил выявить следы извержения, ранее приписываемого тропическим регионам, таким как Филиппины. Эксперты изучили изотопы серы, частицы пепла и вулканического стекла, чтобы определить источник выбросов. Применение методов геохимического анализа, радиоуглеродного датирования и компьютерного моделирования позволило установить связь климатических изменений с вулканом Заварицкого.

Масштаб извержения

Извержение 1831 года сформировало кальдеру диаметром около трёх километров. В атмосферу было выброшено огромное количество серы, что привело к охлаждению климата и глобальным последствиям:

  • Неурожаи и голод в Индии, Японии и Европе.
  • Продолжительный период понижения температуры в северных широтах.

Ранее считалось, что подобные извержения происходили исключительно в тропиках, однако это открытие подчёркивает важность изучения северных вулканов.

Необходимость международного подхода

Извержения вулканов, подобных Заварицкому, представляют серьёзную угрозу для глобального климата. Учёные подчёркивают необходимость международного сотрудничества для прогнозирования таких событий, чтобы минимизировать их последствия для человечества.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло
Домашние животные
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло Аудио 
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Экономика и бизнес
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Лайфхаки при посещении Парка Cказов под Екатеринбургом
Самые дружелюбные породы собак: кому отдать предпочтение
Калифорний — почему этот искусственный металл так высоко ценится на рынке
Нужна ли разминка перед тренировкой: можно ли пропустить этот этап
Посев моркови под зиму: как подготовить грядку
Зачем нужно регулярно рыхлить почву
Секрет наваристой солянки от шеф-повара — идеальное блюдо для январских выходных
Основные ошибки при выращивании свёклы
Ледяные дрейфы и их тайны: Арктика снова ставит вопросы перед учёными
Почему на огурцах проявляются нежелательные явления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.