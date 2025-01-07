Секрет похолодания в XIX веке: вулкан и его глобальные последствия

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Учёные раскрыли причину снижения среднегодовой температуры в Северном полушарии на 1°C в 1831 году. Это похолодание стало завершающим этапом Малого ледникового периода и вызвало глобальные изменения климата. Исследование показало, что виновником события стало извержение вулкана Заварицкого, расположенного на острове Симушир в Курильской гряде.

Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain вулкан

Что обнаружили учёные

Анализ кернов льда из Гренландии позволил выявить следы извержения, ранее приписываемого тропическим регионам, таким как Филиппины. Эксперты изучили изотопы серы, частицы пепла и вулканического стекла, чтобы определить источник выбросов. Применение методов геохимического анализа, радиоуглеродного датирования и компьютерного моделирования позволило установить связь климатических изменений с вулканом Заварицкого.

Масштаб извержения

Извержение 1831 года сформировало кальдеру диаметром около трёх километров. В атмосферу было выброшено огромное количество серы, что привело к охлаждению климата и глобальным последствиям:

Неурожаи и голод в Индии, Японии и Европе.

Продолжительный период понижения температуры в северных широтах.

Ранее считалось, что подобные извержения происходили исключительно в тропиках, однако это открытие подчёркивает важность изучения северных вулканов.

Необходимость международного подхода

Извержения вулканов, подобных Заварицкому, представляют серьёзную угрозу для глобального климата. Учёные подчёркивают необходимость международного сотрудничества для прогнозирования таких событий, чтобы минимизировать их последствия для человечества.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

