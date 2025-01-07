Искусственное освещение угрожает коралловым рифам, нарушая ночную экосистему. Исследования учёных из Великобритании, Франции, Французской Полинезии и Чили показали, что световое загрязнение меняет поведение морских животных, заставляя их бодрствовать ночью и становиться лёгкой добычей хищников. Результаты опубликованы в журнале Global Change Biology.
"Ночь создаёт завесу тьмы, которая позволяет морским обитателям укрыться от хищников", — объясняет профессор Энди Рэдфорд из Школы биологических наук Бристоля.
Но искусственное освещение лишает их этой защиты. Рыбы, которые обычно скрываются, остаются активными, а хищники получают преимущество, легко находя добычу.
На освещённых рифах было зафиксировано больше хищных рыб, чем на тех, где искусственный свет отсутствовал. Инфракрасные камеры ночного видения, не видимые рыбам, позволили исследователям наблюдать за ночным поведением морских обитателей.
Искусственный свет также может повлиять на размножение кораллов, которые выбрасывают икру и сперму только в определённые ночи, ориентируясь на лунный свет. Увеличение светового загрязнения способно сбивать эти природные сигналы, снижая шансы на успешное воспроизводство.
Сейчас 22% мирового побережья страдает от искусственного освещения. К 2060 году эта цифра может вырасти, так как население прибрежных районов удвоится. Учёные подчёркивают, что изменения в поведении рыб начинают проявляться уже через 25 ночей подряд под светом ламп.
Хорошая новость: кратковременное воздействие света не оказывает значительного влияния. Это означает, что проблемы можно решить быстро и относительно недорого.
"Простое уменьшение длительности и интенсивности освещения может помочь защитить рифы", — отмечает профессор Стив Симпсон.
Отключение света ночью — одна из возможных мер. В отличие от пластика и парниковых газов, световое загрязнение исчезает сразу после выключения.
"Мы можем вернуть естественную темноту, к которой эволюционировали морские экосистемы, просто разумно используя освещение", — добавляет доктор Эмма Вешке.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.