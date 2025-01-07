Рыбы выходят из тени, а хищники ликуют: ночная жизнь рифов под светом

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственное освещение угрожает коралловым рифам, нарушая ночную экосистему. Исследования учёных из Великобритании, Франции, Французской Полинезии и Чили показали, что световое загрязнение меняет поведение морских животных, заставляя их бодрствовать ночью и становиться лёгкой добычей хищников. Результаты опубликованы в журнале Global Change Biology.

Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морское дно

Как свет влияет на рифы

"Ночь создаёт завесу тьмы, которая позволяет морским обитателям укрыться от хищников", — объясняет профессор Энди Рэдфорд из Школы биологических наук Бристоля.

Но искусственное освещение лишает их этой защиты. Рыбы, которые обычно скрываются, остаются активными, а хищники получают преимущество, легко находя добычу.

На освещённых рифах было зафиксировано больше хищных рыб, чем на тех, где искусственный свет отсутствовал. Инфракрасные камеры ночного видения, не видимые рыбам, позволили исследователям наблюдать за ночным поведением морских обитателей.

Последствия для кораллов

Искусственный свет также может повлиять на размножение кораллов, которые выбрасывают икру и сперму только в определённые ночи, ориентируясь на лунный свет. Увеличение светового загрязнения способно сбивать эти природные сигналы, снижая шансы на успешное воспроизводство.

Влияние на прибрежные зоны

Сейчас 22% мирового побережья страдает от искусственного освещения. К 2060 году эта цифра может вырасти, так как население прибрежных районов удвоится. Учёные подчёркивают, что изменения в поведении рыб начинают проявляться уже через 25 ночей подряд под светом ламп.

Решения для сохранения рифов

Хорошая новость: кратковременное воздействие света не оказывает значительного влияния. Это означает, что проблемы можно решить быстро и относительно недорого.

"Простое уменьшение длительности и интенсивности освещения может помочь защитить рифы", — отмечает профессор Стив Симпсон.

Отключение света ночью — одна из возможных мер. В отличие от пластика и парниковых газов, световое загрязнение исчезает сразу после выключения.

"Мы можем вернуть естественную темноту, к которой эволюционировали морские экосистемы, просто разумно используя освещение", — добавляет доктор Эмма Вешке.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

