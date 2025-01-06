Новый сценарий жизни: как на Земле зародились первые молекулы ДНК

Учёные из Университета Людвига-Максимилиана в Германии предложили новую теорию зарождения жизни на Земле, основанную на концепции "химической эволюции". Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, первые молекулы ДНК и РНК могли воспроизводиться самостоятельно в условиях первобытной Земли.

Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Космос

Репликация в пористой среде

Исследователи утверждают, что ключевую роль в этом процессе играли природные микросреды — поры скал и другие закрытые пространства. Именно в таких условиях взаимодействие воды и газа могло создавать среду, способствующую образованию нуклеиновых кислот.

Эксперименты показали, что в таких условиях концентрация ДНК в воде может увеличиваться втрое всего за пять минут и в тридцать раз за час. Это связано с изменением концентрации солей в воде, что стимулирует процесс разделения нитей ДНК — необходимый этап для их репликации.

Колебания соли как ключ к жизни

Процесс воспроизведения молекул ДНК требовал разделения нитей, и учёные обнаружили, что колебания концентрации солей, вызванные динамикой потоков, могли быть катализатором этого явления. Таким образом, естественные условия, существовавшие миллиарды лет назад, действительно могли способствовать химической эволюции и зарождению первых форм жизни.

Контекст исследований

Эти открытия подтверждают теорию о том, что жизнь могла возникнуть без вмешательства внешних факторов, исключительно за счёт природных процессов. Новые данные расширяют наше понимание зарождения жизни на Земле и открывают перспективы для поиска подобных процессов на других планетах.

Уточнения

Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого"; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

