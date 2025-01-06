Долголетие тихоокеанских устриц удивило учёный мир

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Гигантские устрицы (Crassostrea gigas), обитающие в дальневосточных морях, могут доживать до 50 лет, как показывают последние исследования. Учёные изучили створку устрицы из лагуны Буссе на юге Сахалина и сделали удивительные выводы. Находка крупной раковины с обширной связочной площадкой позволила удвоить предполагаемую продолжительность жизни моллюсков.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_oysters_01.jpg by David Monniaux, mod. by Peter Gugerell Тихоокеанские устрицы

Эти тихоокеанские устрицы распространены в Японском, Жёлтом и Восточно-Китайском морях. На российском Дальнем Востоке их поселения обнаружены в заливе Чихачёва, на острове Монерон и в лагуне Буссе.

Они предпочитают мелководье на глубине от 0,5 до 7 метров, образуя банки на неподвижных предметах в опреснённых водах. Устрицы достигают внушительных размеров — до 50 см в высоту.

Возраст моллюсков можно определить по кольцам на их раковине или по слоям нарастания на створке. Открытие показало, что реальная продолжительность жизни тихоокеанских устриц может быть больше, чем считалось ранее.

Особенные условия лагуны Буссе, связанные с сильными приливами, способствуют благополучному существованию устриц. Исследователи отмечают необходимость ежегодного контроля численности популяции и анализа возрастного состава, чтобы лучше понять экологию и динамику жизни этих уникальных моллюсков.

Исследование было опубликовано в журнале "Бюллетень Дальневосточного малакологического общества", и оно подчёркивает, насколько мало изучена продолжительность жизни устриц и их роль в морских экосистемах.

Уточнения

У́стрица — общее обозначение для ряда конкретных групп двустворчатых моллюсков, которые живут в морской воде или солоноватой среде обитания.

