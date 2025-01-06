Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недооценённая польза рассола квашеной капусты: вот почему его нельзя выливать
5 правил для безопасного знакомства ребенка и питомца
Китай представил поезд нового поколения
Домашние лайфхаки для чистки канализации
Лайфхак для кухни: как добиться идеальных варёных яиц
Пирог за 5 минут: готовьте с вареньем и радуйтесь результату
Нарциссы и цветение: почему они отказываются цвести?
Какие страны вошли в топ по уровню IQ в 2024 году
Топ-6 трендов домашнего ухода за кожей на 2025 год

Долголетие тихоокеанских устриц удивило учёный мир

1:44
Наука

Гигантские устрицы (Crassostrea gigas), обитающие в дальневосточных морях, могут доживать до 50 лет, как показывают последние исследования. Учёные изучили створку устрицы из лагуны Буссе на юге Сахалина и сделали удивительные выводы. Находка крупной раковины с обширной связочной площадкой позволила удвоить предполагаемую продолжительность жизни моллюсков.

Тихоокеанские устрицы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_oysters_01.jpg by David Monniaux, mod. by Peter Gugerell
Тихоокеанские устрицы

Эти тихоокеанские устрицы распространены в Японском, Жёлтом и Восточно-Китайском морях. На российском Дальнем Востоке их поселения обнаружены в заливе Чихачёва, на острове Монерон и в лагуне Буссе.

Они предпочитают мелководье на глубине от 0,5 до 7 метров, образуя банки на неподвижных предметах в опреснённых водах. Устрицы достигают внушительных размеров — до 50 см в высоту.

Возраст моллюсков можно определить по кольцам на их раковине или по слоям нарастания на створке. Открытие показало, что реальная продолжительность жизни тихоокеанских устриц может быть больше, чем считалось ранее.

Особенные условия лагуны Буссе, связанные с сильными приливами, способствуют благополучному существованию устриц. Исследователи отмечают необходимость ежегодного контроля численности популяции и анализа возрастного состава, чтобы лучше понять экологию и динамику жизни этих уникальных моллюсков.

Исследование было опубликовано в журнале "Бюллетень Дальневосточного малакологического общества", и оно подчёркивает, насколько мало изучена продолжительность жизни устриц и их роль в морских экосистемах.

Уточнения

У́стрица — общее обозначение для ряда конкретных групп двустворчатых моллюсков, которые живут в морской воде или солоноватой среде обитания. 

Никола́й Васи́льевич (Вильге́льмович) Бу́ссе (1828 — 28 августа (9 сентября) 1866) — русский военный и государственный деятель, генерал-майор (1859), первый начальник Сахалина (1853—1854), первый военный губернатор Амурской области (1858—1866). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Еда и рецепты
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты Аудио 
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Последние материалы
Какие страны вошли в топ по уровню IQ в 2024 году
Топ-6 трендов домашнего ухода за кожей на 2025 год
Как сохранить окна чистыми без мытья: три проверенных способа
Как справиться с тревогой и почему она иногда бывает полезной
Секреты ухода за дворниками зимой: меньше льда, больше безопасности
Экономный и вкусный способ спасти фрукты после праздника
Вымершая коротконогая Люси проявила себя в беге
Как появляются пятна у далматинов и что они означают
Финансирование дагестанских виноградарей вырастет на 30% в 2025 году
Не экономьте на этих вещах: как сохранить автомобиль в порядке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.