Вымершая коротконогая Люси проявила себя в беге

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Исследователи под руководством Карла Т. Бейтса из Ливерпульского университета создали виртуальную модель опорно-двигательного аппарата Люси — так назвали останки гоминида Australopithecus afarensis, жившего 3,2 миллиона лет назад, — чтобы смоделировать её способность к бегу, сообщает издание Live Science.

Фото: Wikimedia Commons by Shalom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Lucy, австралопитек

В ходе исследования также была смоделирована возможная максимальная скорость, выносливость и затраты энергии при беге Australopithecus afarensis, у которого была крупная верхняя часть тела, длинные руки и короткие ноги.

Моделирование показало, что максимальная скорость Люси составляла около 18 км/ч, что медленнее скорости бега современного человека, которая составляет около 22 км/ч.

Australopithecus afarensis при беге также расходовал от 1,5 до 2,5 л/мин. Что в 1,7 и 2,9 раза больше, чем современный человек.

Исследователи предполагают, что бег Люси мог быть менее эффективным из-за менее эластичного ахиллова сухожилия, соединяющего икроножные и лодыжечные мышцы с пяточной костью, чем у современных людей. Форма трёхглавой икроножной мышцы, группы мышц на икре, также отличается от формы у современных людей и, возможно, повлияла на передвижение Люси, заключили исследователи.

Уточнения

Австралопите́ки (лат. Australopithecus от лат. australis «южный» + др.-греч. πίθηκος «обезьяна») — род ископаемых высших приматов, обладавших признаками прямохождения и антропоидными чертами в строении черепа, чей хронологический период (как рода) определяется от 4,2 до 1,8 млн лет назад.



Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Вместе с гиббоновыми образует надсемейство гоминоидов.



Лю́си (англ Lucy) — скелет женской особи австралопитека афарского (Australopithecus afarensis) AL 288–1, найденный французско-американской экспедицией во главе с Дональдом Джохансоном, в то время — куратором Кливлендского музея естественной истории, 24 ноября 1974 года в долине реки Аваш (впадина Данакиль) в Эфиопии.

