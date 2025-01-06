Сознание за гранью жизни: что видят люди во время клинической смерти

Остановка сердца, которую ранее считали точкой невозврата, открыла новую сторону человеческого сознания. Исследование Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и 25 больниц показало: мозг может сохранять активность и даже формировать воспоминания спустя час после сердечно-легочной реанимации (СЛР). Эти данные переворачивают наше представление о границе между жизнью и смертью.
В исследовании AWARE-II, проходившем с 2017 по 2020 годы в США и Великобритании, изучались 567 пациентов, переживших остановку сердца. Только около 10% из них смогли полностью восстановиться, однако 40% из выживших вспомнили моменты, когда они находились в состоянии клинической смерти.
При этом у 85 пациентов зарегистрировали уникальные мозговые паттерны с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Эти сигналы, включающие гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны, связаны с высшими психическими функциями: памятью, осознанием и когнитивной деятельностью.
Многие участники исследования рассказали о "вспоминаемых переживаниях смерти".
Они описывали:
Учёные подчёркивают, что эти состояния кардинально отличаются от галлюцинаций или сновидений. Исследователи предполагают, что мозг в состоянии растормаживания может открывать доступ к воспоминаниям, охватывающим весь жизненный путь, и даже к иным уровням реальности.
"Это первое масштабное исследование, подтверждающее, что мозг продолжает функционировать гораздо дольше, чем считалось", — объясняет старший автор исследования доктор Сэм Парния.
Он уверен, что эти данные помогут в создании более эффективных методов предотвращения повреждений мозга и улучшения реанимационных технологий.
Работа учёных закладывает основу для дальнейшего изучения человеческого сознания и его связи с клинической смертью. В будущем исследователи планируют найти биомаркеры сознания и изучить долгосрочные последствия подобных переживаний.
Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций .
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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