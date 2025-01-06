Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали

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В самой сердцевине пустыни Руб-эль-Хали, более известной как «Пустой квартал», обнаружены невероятные находки. Этот гигантский регион, охватывающий 650 тысяч квадратных километров, долгое время оставался практически недоступным для исследований. Но теперь всё изменилось благодаря революционной технологии, разработанной в Университете Халифы в Абу-Даби.

Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository Дюна

Как работает технология

Учёные объединили спутниковую радиолокацию с синтезированной апертурой (SAR) и алгоритмы машинного обучения. Это позволило находить скрытые под песками структуры с точностью до 50 сантиметров. Технология позволяет не только заглядывать под многометровые слои песка, но и воссоздавать трёхмерные модели обнаруженных объектов.

Первым объектом исследования стал древний комплекс Сару́к-эль-Хадид, расположенный неподалёку от Дубая. Здесь были найдены свидетельства жизни, существовавшей более 5 тысяч лет назад. Используя данные с этого места, алгоритм смог определить новые потенциально важные зоны, ранее недоступные для исследований.

Преимущества радиолокации

SAR-изображения доказали своё превосходство над традиционными спутниковыми снимками. Радиоволны способны проникать сквозь песок, что делает их незаменимыми для изучения пустынных регионов, где дюны и пыльные бури затрудняют обычные наблюдения.

Сотрудничество с Дубайским департаментом культуры подтвердило достоверность данных, полученных алгоритмом, с помощью наземного радиолокационного зонда. В ближайшие месяцы планируется развернуть масштабные раскопки в новых зонах, которые могут скрывать уникальные свидетельства древности.

Глобальные перспективы

Интерес к технологии распространился по всему миру. Например, аналогичные методы планируют применять в пустыне Гоби или некоторых африканских регионах. Хотя стоимость оборудования остаётся высокой, исследователи уверены, что это вложение окупится благодаря сохранению культурного наследия.

Если дальнейшие раскопки подтвердят точность прогнозов, это событие станет настоящей революцией в археологии. Новая эпоха исследований обещает раскрыть тайны, которые веками оставались скрытыми под песчаными дюнами.

Уточнения

Руб-эль-Ха́ли (араб. الربع الخالي‎) — обширная песчаная пустыня на Ближнем Востоке, занимающая южную треть Аравийского полуострова, одна из самых крупных пустынь мира.

