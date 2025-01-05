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Садовый свет — торшер-сад готовится к мировому показу

1:29
Наука

Компания LG готовится представить на выставке CES 2025 ряд новинок, среди которых особое место занимает устройство для домашнего садоводства, выполненное в формате торшера. Предполагается, что данная разработка заинтересует владельцев квартир с ограниченным пространством.

Монобрендовая компания
Фото: flickr.com by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Монобрендовая компания

Представители компании пояснили, что в течение дня лампа с круглым абажуром и светодиодами, имеющими пять уровней яркости, обеспечивает освещение для выращиваемых растений. С наступлением вечера световой поток перенаправляется вверх, создавая в помещении уютную атмосферу. Помимо напольного варианта, предусмотрена также модель меньшего размера, сопоставимая с креслом или прикроватной тумбочкой.

Для тех, кто увлекается разведением домашних цветов, LG предложит настольную лампу, под которой можно разместить до двадцати различных растений, включая крупные лиственные виды, небольшие травы и цветы. Конструкция лампы предусматривает возможность регулировки по высоте.

Важным преимуществом торшера-сада является интегрированная система полива, включающая резервуар для воды объемом семь литров и функцию автоматического распыления. Управление лампами осуществляется дистанционно с помощью приложения LG ThinQ, позволяющего настраивать интенсивность освещения и график полива.

Уточнения

LG Electronics Inc. — южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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