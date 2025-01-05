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Бури января — что ждет метеозависимых людей в первый месяц 2025

2:37
Наука

С наступлением 2025 года солнечная активность достигнет пика в 25-м солнечном цикле, что, по прогнозам, приведет к увеличению вероятности возникновения интенсивных геомагнитных бурь.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Эти явления, вызванные корональными выбросами массы (КВМ) и высокоскоростными потоками солнечного ветра, могут оказать влияние как на работу технических устройств, так и на самочувствие людей.

Объясняется, что геомагнитная буря представляет собой масштабное возмущение магнитосферы Земли, вызванное взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем планеты. Указывается, что наиболее частыми причинами этих явлений являются: корональные выбросы массы — выбросы огромных объемов плазмы и энергии с Солнца, и высокоскоростные потоки солнечного ветра, создающие "вихри" в магнитосфере и способные вызвать более продолжительные бури.

Приводится прогноз геомагнитных бурь на январь 2025 года. Сообщается, что в январе ожидается несколько геомагнитных бурь различной интенсивности. В частности, прогнозируются: сильная буря (уровень G4), вызванная корональным выбросом массы, 1 января; бури средней интенсивности (индекс 4) 4, 9, 15 и 18 января; а также слабые бури (индекс 3) 5, 10, 11, 16, 17, 19, 20 и в период с 26 по 28 января. В остальные дни месяца ожидается более спокойная геомагнитная обстановка с низкой активностью (индекс 2).

Даются рекомендации по минимизации воздействия геомагнитных бурь. В отношении здоровья рекомендуется соблюдать режим дня, совершать прогулки на свежем воздухе, придерживаться легкой диеты, ограничить потребление кофеина и избегать стрессовых ситуаций. Для защиты техники советуют создавать резервные копии важных файлов, использовать устройства защиты от перенапряжения и следить за текущими прогнозами геомагнитной активности.

В заключение подчеркивается, что январь 2025 года будет характеризоваться повышенной солнечной активностью, что требует внимания как к своему самочувствию, так и к состоянию техники. Рекомендуется следить за прогнозами геомагнитной активности из надежных источников и принимать профилактические меры для минимизации возможных последствий этих явлений.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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