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Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться

4:24
Наука

Недалеко от города Нефи, штат Юта, в Национальном лесу Фишлейк, находится Пандо — древняя клональная колония тополя осинообразного, поражающая своими масштабами и возрастом.

Лес
Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лес

Этот удивительный организм, занимающий площадь в 106 гектаров, считается старейшей живой структурой на Земле, его возраст оценивается приблизительно в 80 000 лет.

Однако, несмотря на свой почтенный возраст, Пандо сталкивается с многочисленными проблемами, которые ставят под угрозу его существование. Поэтому важно изучить этот уникальный объект и осознать его значение для окружающей среды.

Пандо представляет собой не просто лес, а единый живой организм, что отражено в его названии, которое в переводе с латыни означает "я распространяюсь". Этот гигант состоит не из отдельных деревьев, а из около 47 000 клонированных побегов, объединенных общей, огромной корневой системой. Эти побеги, или клоны, произошли от одного семени, которое проросло еще во времена Ледникового периода.

Пандо существует на протяжении тысячелетий, не прибегая к половому размножению. В случае гибели одного побега корневая система производит новые, обеспечивая непрерывную регенерацию.

Благодаря этому Пандо является крупнейшим живым организмом на планете и одним из древнейших природных образований. Его масса в сорок раз превышает массу синего кита, а по периметру он превосходит дерево Генерал Шерман в Калифорнии.

Научное признание Пандо началось в 1970-х годах, когда ученые обнаружили его генетическое единство. Согласно последним ДНК-тестам, его возраст варьируется от 16 000 до 80 000 лет, что делает его одной из древнейших форм жизни на Земле.

Несмотря на уникальную способность к регенерации, Пандо находится в состоянии упадка. Наблюдается отсутствие сомкнутого полога и зрелых побегов, которые постепенно деградируют без должного обновления. Это подтверждается аэрофотоснимками, сделанными за последние 72 года, которые демонстрируют отсутствие роста молодых побегов.

Среди основных факторов, угрожающих Пандо, выделяют воздействие оленей, мулов и скота, которые поедают нежные части растений и повреждают молодые побеги. Естественное регулирование численности оленей хищниками, такими как волки и пумы, практически отсутствует из-за вмешательства человека.

Кроме того, Пандо подвержен воздействию различных экологических факторов, включая гниение корней и болезни, вызываемые бактериями и грибками. Предполагается, что старение организма также играет роль в замедлении процессов регенерации. Без принятия мер это уникальное образование продолжит увядать.

Пандо играет ключевую роль в экосистеме. Его обширная корневая система обеспечивает убежище и пищу для множества растений и животных, включая птиц и насекомых. Пандо также важен для поддержания состояния почвы, удержания воды и регулирования углеродного цикла. Его расположение в Национальном лесу Фишлейк способствует сохранению местной дикой природы и стабильности лесного биосферного заповедника.

Для сохранения Пандо принимаются меры, включая использование ограждений для защиты молодых побегов от животных и поддержание баланса популяции животных. Эти усилия необходимы для спасения этого древнего организма как символа выживания и важного элемента экологического равновесия на Земле.

Пандо, существующий на протяжении десятков тысяч лет, является ярким примером того, как устроена окружающая среда. Однако вмешательство человека и другие экологические факторы ставят его существование под угрозу. Речь идет не только о сохранении важного научного объекта, но и региона с высоким уровнем биоразнообразия. При условии поддержки инициатив по сохранению, будущее Пандо как одного из самых уникальных мест на Земле может быть обеспечено.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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