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Уникальное и необъятное — необычное космическое событие ждет землян в конце января

1:47
Наука

25 января ожидается редкое выравнивание шести планет. В этот день Марс, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран и Нептун могут быть замечены как невооруженным глазом, так и с помощью простых оптических приборов, таких как бинокли и телескопы.

Гибрид астероида и кометы
Фото: livescience.com by William Gonzalez Sierra, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гибрид астероида и кометы

Подчеркивается, что хотя с Земли планеты и кажутся выстроенными в линию, это лишь оптическая иллюзия, обусловленная тем, что все планеты вращаются вокруг Солнца вдоль эклиптики — воображаемой линии, обозначающей видимый путь Солнца по небу.

Отмечается, что уже с начала января Марс, Венера, Юпитер и Сатурн хорошо видны невооруженным глазом, в то время как для наблюдения Нептуна и Урана потребуется телескоп. Однако, по мере приближения к 25 января, условия видимости улучшаются.

Со ссылкой на портал "Галилео" сообщается, что подобные явления происходили и ранее. В качестве примера приводится выравнивание Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна в июне 2023 года, которое можно было наблюдать без использования оптических приборов.

Указывается, что местности с низким уровнем светового загрязнения предоставляют наилучшие условия для наблюдения за этим явлением. Тем не менее, прогноз показывает, что начиная с 21 января, даже в городских условиях видимость планет может быть достаточно хорошей.

Также упоминается возможность появления Меркурия вблизи других планет примерно 25 января, что сделает выравнивание еще более редким, поскольку подобные конфигурации не наблюдались на протяжении десятилетий.

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