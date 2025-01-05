Мелкая брошь стала огромным открытием — что таит в себе находка из Северной Германии

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В прошлом году в Северной Германии была сделана выдающаяся археологическая находка — обнаружен золотой клад, о котором сообщает издание Heritage Daily.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Среди находок выделяется поразительный артефакт — позолоченная серебряная брошь (dísztű), относящаяся к периоду после VII века. Возраст этого ювелирного изделия, украшенного альмандинами, оценивается примерно в 1400 лет. Отмечается, что альмандины — полудрагоценные камни — в ту эпоху представляли собой чрезвычайную ценность.

Как стало известно The Jerusalem Post, брошь была найдена добровольцем с помощью металлоискателя. Археолог Детлеф Янцен назвал находку выдающимся артефактом, предполагая, что он мог быть создан руками выдающегося мастера. Он также отметил, что альмандины отличаются блестящей полировкой и идеальной огранкой.

Янцен сообщил, что аналогичные украшения ранее находили на территориях Германии и Швеции. Он указал, что такие ювелирные изделия были характерны для состоятельной знати и могли принадлежать представителям высшего сословия.

Уточнения

Се́верная Герма́ния — географическая область на севере Германии, не имеющая, однако, строго очерченных границ.

