Позитивные воспоминания против травм — наука на страже психического здоровья

5:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые представили новую технику, основанную на использовании сна, для ослабления негативных воспоминаний. В исследовании, опубликованном в журнале "Труды Национальной академии наук", они описали метод ослабления воспоминаний о неприятных событиях путем активации позитивных воспоминаний во время сна.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Этот метод, известный как целенаправленная активация памяти, не только снижал интенсивность негативных воспоминаний, но и улучшал спонтанное вспоминание положительных событий. Также отмечалось усиление позитивных эмоциональных оценок после сна. Полученные данные позволяют предположить, что манипуляции с памятью во время сна могут открыть новые возможности для лечения травм и эмоциональных расстройств.

Было отмечено, что негативные воспоминания, особенно непроизвольные, могут серьезно ухудшить психическое здоровье, негативно влияя на повседневную жизнь и когнитивные функции. Традиционные методы борьбы с ними, такие как терапия или медикаментозное лечение, часто требуют значительных эмоциональных затрат и не всегда приносят облегчение.

Учитывая важную роль сна в обработке воспоминаний, ученые предположили, что сон может предоставить уникальный способ изменения хранения и извлечения воспоминаний. Вдохновившись предыдущими работами, показавшими положительное влияние активации позитивных воспоминаний на эмоциональное состояние, исследователи задались вопросом, можно ли использовать позитивные воспоминания для "перезаписи" негативных во время сна.

В эксперименте участвовали 37 человек, преимущественно студенты, которые в течение нескольких дней проходили экспериментальную процедуру. На первом этапе участники устанавливали ассоциации между случайными словами и эмоционально негативными изображениями. Это происходило во время обучающего занятия вечером, после чего участники спали, чтобы закрепить сформированные воспоминания.

На второй вечер участники устанавливали новые ассоциации между частью использованных ранее слов и эмоционально положительными изображениями, создавая таким образом "мешающие" позитивные воспоминания.

Половина исходных пар слово-образ осталась без изменений и составила контрольную группу. После этого сеанса участники снова спали, а исследователи использовали целенаправленную реактивацию памяти, воспроизводя звуковые сигналы (произнесенные слова), связанные как с позитивными, так и с негативными воспоминаниями, во время определенной фазы сна — сна без быстрых движений глаз.

Активность мозга участников отслеживалась с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), что позволяло контролировать фазу сна, необходимую для восстановления памяти. Звуковые сигналы подавались тихо, чтобы вызвать воспоминания, не пробуждая участников.

На следующее утро участники выполняли задания для оценки запоминания негативных и позитивных воспоминаний, а также оценивали эмоциональную реакцию на слова и изображения. Аналогичные тесты проводились через пять дней для оценки устойчивости эффекта.

Результаты показали, что целенаправленная активация позитивных воспоминаний во время сна ослабляла воспроизведение связанных с ними отрицательных воспоминаний. Этот эффект наблюдался для воспоминаний в группе "интерференции", для которых существовали как отрицательные, так и положительные ассоциации. Активация не оказала влияния на воспоминания контрольной группы, у которых не было конкурирующих положительных ассоциаций.

Также отмечалось увеличение частоты непроизвольных появлений позитивных воспоминаний при воспроизведении негативных. Например, участники чаще спонтанно вспоминали положительные образы при предъявлении слов, связанных с обоими типами воспоминаний.

Кроме того, участники демонстрировали более позитивное эмоциональное отношение к реактивированным стимулам. Их ответы в заданиях на быструю оценку эмоциональной окраски слов стали более положительными, что указывает на влияние реактивации не только на воспроизведение памяти, но и на эмоциональное восприятие.

Анализ активности мозга во время сна показал повышенную активность в тета-диапазоне (связанном с обработкой эмоциональной памяти) во время предъявления стимулов, связанных с воспоминаниями, особенно с положительными.

Исследователи признали ограничения исследования, в частности, искусственный характер использованных эмоциональных воспоминаний и необходимость дальнейших исследований с более реалистичными воспоминаниями. Также было отмечено, что будущие исследования могут изучить влияние других фаз сна и долгосрочные эффекты метода. Подчеркивалась необходимость учета этических аспектов и сложностей применения метода для людей с тяжелыми травмами.

В заключение исследователи отметили, что полученные результаты стимулируют дальнейшие исследования потенциала методов редактирования воспоминаний во сне для управления неприятными воспоминаниями и улучшения психологического состояния. Авторами исследования являются Тао Ся, Данни Чен, Шэнцзы Цзэн, Цзыцин Яо, Цзин Лю, Шаочжэн Цинь, Кен А. Паллер, С. Габриэла Торрес Платас, Джеймс У. Энтони и Сяоцин Ху.