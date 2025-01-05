Уход от классики — мир лишится привычных штрих-кодов

3:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Наблюдается тенденция постепенного вытеснения классических штрих-кодов на товарах в супермаркетах более современными квадратными QR-кодами.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оплата по QR-коду

Отмечается, что новое решение обеспечивает большую надежность считывания даже при небольших повреждениях кода, что делает его использование более удобным. Некоторые крупные международные компании уже перешли на использование QR-кодов вместо штриховых.

Международная организация GS1, занимающаяся управлением глобальными стандартами штрих-кодов (так называемыми EAN), заявила о планах по обеспечению совместимости QR-кодов с системами всех розничных продавцов по всему миру к концу 2027 года. Президент GS1 Рено де Барбуа сообщил британской газете The Guardian, что организация поставила перед собой цель, чтобы к этому сроку все розничные торговцы в мире могли считывать штрих-коды нового поколения. Он выразил уверенность в достижимости этой цели, признав, что это потребует определенных инвестиций со стороны розничных продавцов в адаптацию своих систем, но подчеркнул, что процесс идет в нужном направлении.

Для контекста было упомянуто, что классические штрих-коды используются с конца 1960-х годов, а в известном сегодня виде (коды EAN) — с 1976 года. Это означает, что за более чем 50 лет не было найдено более эффективного и надежного решения.

Обсуждались также преимущества и недостатки QR-кодов. Сообщалось о тестировании QR-кодов для сканирования товаров в магазинах, в частности, британская сеть Tesco провела испытания, которые показали, что включение даты истечения срока годности в QR-коды позволяет сократить количество пищевых отходов до 40%.

Было отмечено, что штрих-коды пока не исчезнут полностью. Для товаров, не требующих дополнительной информации, таких как свечи, вероятно, продолжат использовать штрих-коды, хотя ожидается их полное исчезновение примерно к 2027 году.

Ключевым преимуществом QR-кодов перед EAN названа возможность сканирования даже при умеренной деформации. Информация в QR-кодах дублируется в нескольких местах, что облегчает считывание. Был приведен пример с ситуацией, когда на кассе самообслуживания не удается считать штрих-код со смятой упаковки.

В качестве недостатка QR-кодов были указаны более высокие требования к ресурсам облачных вычислений, что, по словам президента GS1, может оказать незначительное негативное воздействие на окружающую среду и немного увеличить инвестиции розничных продавцов.

В заключение было отмечено, что почти половина розничных продавцов Великобритании уже адаптировали свои POS-системы для поддержки новой технологии. Таким образом, QR-коды постепенно занимают место рядом с традиционными штрих-кодами, и логичной целью является полная замена старой технологии новой.

Уточнения

Штрихово́й код (штрихко́д) — графическая информация, наносимая на поверхность, маркировку или упаковку изделий, предоставляющая возможность считывания её техническими средствами — последовательность чёрных и белых полос, либо других геометрических фигур.

