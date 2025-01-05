Смертельный напиток — ученые выявили вред чайных пакетиков

4:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из проекта PlasticHeal подробно изучили процесс выделения нано- и микропластика (MNPL) из коммерческих чайных пакетиков на основе полимеров в напиток.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чай

Результаты исследования впервые продемонстрировали способность этих частиц проникать внутрь клеток кишечника человека и, возможно, даже попадать в кровоток и распространяться по организму.

Загрязнение пластиковыми отходами представляет собой серьезную экологическую проблему с возрастающими последствиями для благополучия и здоровья будущих поколений. Упаковка пищевых продуктов является значительным источником загрязнения микро- и нанопластиком, а основными путями воздействия на человека являются вдыхание и проглатывание.

Исследование, проведенное Группой Мутагенеза Отдела Генетики и Микробиологии Автономного Университета Барселоны (UAB), позволило получить и охарактеризовать микро- и нанопластик, выделяемый различными видами чайных пакетиков, представленных на рынке. Ученые из UAB отметили, что при заваривании чая из таких пакетиков в настой выделяется огромное количество частиц нанометрового размера и нановолокнистых структур, что представляет собой важный источник воздействия MNPL.

В исследовании использовались чайные пакетики из полимеров, нейлона-6, полипропилена и целлюлозы. Было установлено, что при заваривании полипропилен выделяет около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр со средним размером 136,7 нм; целлюлоза — около 135 миллионов частиц на миллилитр со средним размером 244 нм, а нейлон-6 — 8,18 миллионов частиц на миллилитр со средним размером 138,4 нанометра.

Для характеристики различных типов частиц, присутствующих в настое, был применен ряд современных аналитических методов, таких как сканирующая электронная микроскопия (SEM) и просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), инфракрасная спектроскопия (ATR-FTIR), динамическое рассеяние света (DLS), лазерная доплеровская велосиметрия (LDV) и анализ трассировки наночастиц (NTA). Альба Гарсия, сотрудник UAB, отметила, что использование передовых методов позволило им инновационно охарактеризовать эти загрязняющие вещества, что является важным инструментом для дальнейшего изучения их возможного воздействия на здоровье человека.

Впервые было изучено взаимодействие частиц с клетками человека. Частицы были окрашены и подвергнуты воздействию различных типов клеток кишечника человека для оценки их взаимодействия и возможной интернализации. Новые эксперименты показали, что клетки кишечника, вырабатывающие слизь, демонстрировали наибольшее поглощение микро- и нанопластика, причем частицы проникали даже в клеточное ядро, где находится генетический материал. Полученные результаты указывают на ключевую роль слизи кишечника в поглощении этих загрязняющих частиц и подчеркивают необходимость дальнейшего изучения последствий хронического воздействия MNPL на здоровье человека.

Исследователи подчеркнули необходимость разработки стандартизированных методов тестирования для оценки загрязнения MNPL, выделяемого пластиковыми материалами, контактирующими с пищей, а также разработки политики и нормативных мер для смягчения и минимизации этого загрязнения. Они заключили, что по мере увеличения использования пластика для упаковки пищевых продуктов решение проблемы загрязнения MNPL становится жизненно важным для обеспечения продовольственной безопасности и защиты здоровья.

В исследовании приняли участие исследователи из Группы Мутагенеза UAB: Альба Гарсия, Родригес, Рикард Достопримечательностей и Гуйя Банаэй, первый автор статьи, в сотрудничестве с исследователями из Центра Экологических Исследований Гельмгольца в Лейпциге (Германия).

Уточнения

Чайный пакетик — маленький мешочек из специальной фильтровальной бумаги, в котором находится чай.

