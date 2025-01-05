Секреты роста — как питание и образ жизни влияют на волосы и ногти

3:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Скорость роста волос и ногтей часто определяется факторами, находящимися вне нашего контроля, однако, как выяснилось, некоторое влияние на этот процесс все же возможно.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik Укладка волос

Отмечалось, что в вопросах роста ногтей и волос люди различаются. У одних ногти отрастают очень быстро, в то время как другие испытывают трудности даже с небольшим удлинением ногтевой пластины. Подобные различия наблюдаются и в скорости роста волос.

В среднем волосы растут на сантиметр в месяц, а ногти на руках удлиняются за это же время примерно на три миллиметра. Как сообщалось, волосы и ногти, состоящие в основном из кератина, растут благодаря матричным клеткам, расположенным под кожей. Рост волос происходит в волосяном фолликуле, питаемом богатым кровеносными сосудами кожным сосочком, и формирует видимый стержень волоса. Было установлено, что волосы проходят четыре фазы цикла: рост, переход, отдых и выпадение. Ногти же образуются из матричных клеток у основания ногтя, которые выталкивают старые клетки вдоль ногтевого ложа.

После объяснения процессов роста волос и ногтей, внимание было обращено на причины индивидуальных различий в скорости их роста. Было подчеркнуто, что на это влияют генетические факторы, гормоны, а также питание и возраст.

Согласно изданию Science Alert, генетика играет значительную роль в этом вопросе. Было отмечено, что у членов одной семьи, особенно у однояйцевых близнецов, часто наблюдаются схожие темпы роста волос и ногтей. Гормоны также оказывают влияние на эту динамику.

Например, сообщалось, что во время беременности высокий уровень эстрогена способствует ускорению роста волос и ногтей, тогда как менопауза или повышенный уровень гормона стресса кортизола, наоборот, замедляют эти процессы.

Возраст также оказался важным фактором. Было замечено, что с возрастом состояние волос часто ухудшается, поскольку замедляется деление клеток и обмен веществ. У молодых людей, напротив, рост происходит быстрее.

Однако, как выяснилось, не все так безнадежно. Было установлено, что диета является решающим фактором. Несмотря на то, что волосы и ногти состоят преимущественно из кератина, для поддержания их структуры и роста необходимо постоянное поступление питательных веществ. Например, дефицит железа или цинка может привести к выпадению волос или ломкости ногтей.

Таким образом, сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами и незаменимыми жирными кислотами, в сочетании со здоровым образом жизни и контролем стресса способствует поддержанию их здоровья. Упоминалось также, что некоторые растительные масла, в частности касторовое и розмариновое, могут способствовать ускорению роста.

Уточнения

Гене́тика — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

