Звездное шоу января — соединения планет и метеорные потоки

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Для тех, кто увлекается наблюдением за небом и звёздами, 2024 год оказался очень удачным. От полного солнечного затмения в Северной Америке до кометы, которую можно было увидеть невооружённым глазом, и множества ярких вспышек северного сияния в низких широтах, этот год был богат на интересные события.

Фото: Pexels by Thirdman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек смотрит на звёзды

Что ждало астрономов в начале 2025 года

Хотя 2025 год, возможно, не принёс столько впечатляющих явлений, он начался ярко. В течение 24 часов с 3 по 4 января 2025 года произошли три значимых события. Вот что нужно было знать, чтобы начать год с небесного шоу, включая возможность просмотра каждого из них онлайн.

Соединение Луны и Венеры

3 января 2025 года, в пятницу, каждый, кто вышел на улицу и посмотрел на юго-западное небо примерно через час после заката, мог наблюдать потрясающую картину. Яркая Венера, сияющая как "Вечерняя звезда", находилась всего в нескольких градусах от тонкого полумесяца, освещённого на 18%. Выше них величественно висел гораздо более тусклый Сатурн.

Виртуальный телескоп транслировал прямую трансляцию на YouTube с 16:45 по всемирному координированному времени (11:45 утра по восточному стандартному времени).

Пики метеорного потока Квадрантид

Также 3 января 2025 года, в пятницу, достигли пика метеорные потоки Квадрантид. Эти метеоры, активность которых совпадала с заходом полумесяца и Венеры, часто игнорировались многими наблюдателями из-за холодной и облачной погоды в Северном полушарии. Однако, если небо было ясным, выход на улицу после наступления темноты был оправдан, так как в пик активности можно было увидеть до 120 "падающих звёзд" в час.

Кроме того, в Квадрантидах часто наблюдались яркие огненные метеоры, которые могли осветить любую часть ночного неба. Эти метеоры происходили из 2003 EH1, загадочного объекта, который, по мнению НАСА, мог быть "каменной кометой".

Если небо было затянуто облаками, виртуальный телескоп транслировал живые изображения с широкоугольной камеры, установленной в Манчано, Тоскана, Италия, с 17:00 по всемирному координированному времени (полдень по восточному поясному времени).

Соединение Луны и Сатурна

4 января 2025 года, в субботу, спустя всего 24 часа после соединения Венеры с полумесяцем и пика Квадрантид, наблюдалось третье впечатляющее явление — затмение (или покрытие) Сатурна Луной. Однако это явление было географически ограничено.

Примерно через час после заката можно было увидеть Сатурн менее чем на градус ниже 28% освещённого растущего полумесяца на юго-западе. Затмение Сатурна Луной было видно только из Европы, Африки, западной части России и восточной Гренландии, согласно карте на сайте in-the-sky.org. Это было последнее хорошо видимое затмение Сатурна Луной за 11 лет.

Уточнения

Астроно́мия — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.

