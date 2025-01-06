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Удивительные планеты-близнецы обнаружены у соседней звезды

1:59
Наука

В 42 световых годах от нас, вокруг оранжевого карлика HD 101581, обнаружили две почти одинаковые планеты. Они удивительно похожи по размерам на Землю, но их масса в 3,6-4,2 раза больше. Эти каменистые миры, словно горошины в стручке, находятся настолько близко к своей звезде, что их "год" длится всего 4,5-8 земных дней.

Уран
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech/B. Jónsson, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Уран

Как их нашли

Астрономы использовали транзитный метод: когда планета проходит перед звездой, её свет немного тускнеет. Анализ таких изменений позволил не только зафиксировать планеты, но и определить их размеры и массу.

Интересно, что эти планеты располагаются крайне близко к звезде — всего в 7-8,5 миллионах километров. Для сравнения: Меркурий от Солнца удалён на 58 миллионов километров. Это делает HD 101581 b и c похожими на планеты системы TRAPPIST-1, известной своими почти одинаковыми мирами.

Почему они такие плотные

Масса этих планет настолько велика, что учёные предполагают: их плотность могла сформироваться под влиянием близости к звезде. Есть гипотеза, что они состоят из остаточных ядер, утративших газовые оболочки из-за интенсивного излучения светила.

Возраст и перспективы

HD 101581 намного старше Солнца — почти 7 миллиардов лет. Это делает её системой интересным объектом для изучения эволюции планет. Возможно, плотные миры HD 101581 — ключ к разгадке формирования "горошин в стручке" и ответа на вопрос, почему в Солнечной системе так мало подобных объектов.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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