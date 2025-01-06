Метан на Марсе: может ли его источником быть жизнь

2:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс продолжает интриговать учёных загадочными выбросами метана, которые фиксирует марсоход Curiosity в кратере Гейл. Ночью, когда температура падает, концентрация метана растёт, а днём практически исчезает. Более того, летом на Красной планете его становится ещё больше. Эти странности заставляют исследователей задуматься: что служит источником метана? Возможно ли, что это живые организмы?

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

На Земле метан активно вырабатывают археи-метаногены — микроорганизмы, обитающие в экстремальных условиях: в гиперсолёных водах, подо льдами Антарктиды и даже в пищеварительных трактах животных. Эти существа давно привлекли внимание NASA, чьи специалисты изучают их в горячих источниках Айдахо, где археи создали уникальные экосистемы.

Аналог Земли для условий Марса

Биологи из Университета Барселоны решили проверить, смогут ли археи-метаногены выжить на Марсе. Для этого они изучили их способность адаптироваться в местах, максимально похожих на марсианские. Среди них — глубокие разломы горных пород с подземными водами, подлёдные озёра Антарктиды и гиперсолёные морские глубины.

Самыми подходящими кандидатами для выживания на Марсе оказались археи-гидротрофы, которые питаются молекулярным водородом. Эти микроорганизмы отличаются высокой устойчивостью к холоду, что делает их возможными претендентами на роль гипотетической марсианской жизни.

Где искать жизнь на Марсе

Учёные предполагают, что подходящие условия могут существовать в Ацидалийской равнине — обширной области в северном полушарии Марса. Там, на глубине от 4 до 9 километров, есть тепло, выделяемое радиоактивными элементами, и, возможно, подземные воды.

Давление в таких недрах достаточно для существования жидкой воды, а толстый слой грунта защищает от смертоносного ультрафиолета и низких температур поверхности.

На самой же поверхности Красной планеты жизнь крайне маловероятна: ультрафиолетовое излучение, низкое давление и экстремальный холод делают её обитаемость невозможной. Однако подземные условия дают повод для осторожного оптимизма.

Как отмечают биологи, для архей-метаногенов даже такие суровые марсианские условия могут оказаться пригодными. Хотя жизнь на Марсе остаётся лишь гипотезой, эти микроорганизмы уже доказали, что способны адаптироваться к самым экстремальным условиям.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

