Метан на Марсе: может ли его источником быть жизнь

Марс продолжает интриговать учёных загадочными выбросами метана, которые фиксирует марсоход Curiosity в кратере Гейл. Ночью, когда температура падает, концентрация метана растёт, а днём практически исчезает. Более того, летом на Красной планете его становится ещё больше. Эти странности заставляют исследователей задуматься: что служит источником метана? Возможно ли, что это живые организмы?
На Земле метан активно вырабатывают археи-метаногены — микроорганизмы, обитающие в экстремальных условиях: в гиперсолёных водах, подо льдами Антарктиды и даже в пищеварительных трактах животных. Эти существа давно привлекли внимание NASA, чьи специалисты изучают их в горячих источниках Айдахо, где археи создали уникальные экосистемы.
Биологи из Университета Барселоны решили проверить, смогут ли археи-метаногены выжить на Марсе. Для этого они изучили их способность адаптироваться в местах, максимально похожих на марсианские. Среди них — глубокие разломы горных пород с подземными водами, подлёдные озёра Антарктиды и гиперсолёные морские глубины.
Самыми подходящими кандидатами для выживания на Марсе оказались археи-гидротрофы, которые питаются молекулярным водородом. Эти микроорганизмы отличаются высокой устойчивостью к холоду, что делает их возможными претендентами на роль гипотетической марсианской жизни.
Учёные предполагают, что подходящие условия могут существовать в Ацидалийской равнине — обширной области в северном полушарии Марса. Там, на глубине от 4 до 9 километров, есть тепло, выделяемое радиоактивными элементами, и, возможно, подземные воды.
Давление в таких недрах достаточно для существования жидкой воды, а толстый слой грунта защищает от смертоносного ультрафиолета и низких температур поверхности.
На самой же поверхности Красной планеты жизнь крайне маловероятна: ультрафиолетовое излучение, низкое давление и экстремальный холод делают её обитаемость невозможной. Однако подземные условия дают повод для осторожного оптимизма.
Как отмечают биологи, для архей-метаногенов даже такие суровые марсианские условия могут оказаться пригодными. Хотя жизнь на Марсе остаётся лишь гипотезой, эти микроорганизмы уже доказали, что способны адаптироваться к самым экстремальным условиям.
Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.
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