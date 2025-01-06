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Обитаемые планеты под умирающим Солнцем: новые миры после конца света

1:48
Наука

Когда звезда, подобная Солнцу, исчерпывает своё термоядерное топливо, она превращается в красного гиганта. Этот процесс навсегда меняет её планетную систему. Что ждёт планеты в таких условиях?

Планет HIP 67522 b
Фото: NASA by R. Hurt (IPAC), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планет HIP 67522 b

Как звезда умирает

Через 5 миллиардов лет Солнце начнёт сжиматься в ядре, перегревая свою внешнюю оболочку. Звезда раздуется до огромных размеров, поглотив Меркурий, Венеру и, возможно, Землю с Марсом. Однако для более далёких планет эта катастрофа может обернуться шансом на жизнь.

Зона обитаемости меняется

С переходом звезды в стадию красного гиганта зона потенциальной обитаемости смещается. Планеты, ранее находившиеся за её пределами, могут стать комфортными для жизни. В Солнечной системе наиболее перспективными кандидатами на новую жизнь являются спутники Юпитера и Сатурна — Европа и Энцелад. Их ледяная поверхность скрывает под собой океаны, которые потенциально способны поддерживать жизнь.

Но что будет дальше

Когда звезда сбросит свою внешнюю оболочку и превратится в белого карлика, система снова изменится. Обитаемые зоны переместятся ближе к звезде, а более дальние миры замёрзнут. Но есть вероятность, что приливные силы и взаимодействие между планетами вызовут их миграцию. В результате некоторые из них могут занять новые орбиты, ближе к белому карлику, и сохранить условия для жизни.

Шанс или редкость

Учёные считают, что подобный сценарий возможен, но его вероятность невелика. Однако в масштабах Вселенной даже самые маловероятные события где-то происходят.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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