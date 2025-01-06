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Удивительная находка: трёхмерная карта в пещере, созданная древним человеком

1:48
Наука

Французские археологи сделали невероятное открытие в пещере Сегоньоль 3, что к югу от Парижа. Они обнаружили гравированные рельефы, которые, возможно, представляют собой самую древнюю трёхмерную карту. Эта масштабная модель, созданная более 20 000 лет назад, могла помогать древним охотникам-собирателям ориентироваться в окружающем ландшафте.

Древние маршруты: как Homo sapiens колонизировали Сицилию
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Sirena_Cave_Forschungsprojekt_2003_002.jpg by Andreas Dittrich
Древние маршруты: как Homo sapiens колонизировали Сицилию

Карта или искусство

Пещера Сегоньоль 3 знаменита своими наскальными рисунками и гравюрами, которые раньше считали символическими или ритуальными. Однако новое исследование показывает: рельефы воссоздавали гидрологические и геоморфологические особенности региона — возвышенности, реки, озёра.

Гравюры были не только точны, но и интерактивны. Древние жители пещеры специально углубляли трещины и создавали канавки, чтобы во время дождей вода формировала миниатюрные копии рек и озёр. Такой подход показывает не только мастерство, но и практическое использование этой "карты".

Практическое значение карты

Сегоньоль 3 расположена в стратегически удобном месте: на возвышении у реки Эколь недалеко от Сены. Это место было идеальным для охоты. Рельефные изображения могли помогать отслеживать маршруты миграции крупных животных, планировать засады и обучать других охотников.

Гениальность древних людей

Эти гравюры — свидетельство абстрактного мышления и понимания взаимосвязей в природе. Авторы исследования считают, что они отражают переход древних людей к новому способу восприятия мира, где природа становилась не только объектом охоты, но и частью сложного планирования.

Уточнения

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово «пещера» буквально — «похожая на печь») — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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