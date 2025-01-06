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Магнитные бури звезды-зомби: радиовсплески сильнее, чем излучение целой галактики

2:26
Наука

Что объединяет галактики, нейтронные звезды и мощнейшие космические явления, остающиеся загадкой даже для самых опытных астрономов? Ответ — быстрые радиовсплески, которые за доли секунды излучают энергии больше, чем наше Солнце за несколько дней.

Пылевой диск вокруг массивной звезды
Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пылевой диск вокруг массивной звезды

Впервые обнаруженные в 2007 году, эти явления вызвали настоящую революцию в астрономии. И, возможно, ключ к их разгадке кроется в магнетарах — звездах с невероятно сильным магнитным полем.

Загадка начала радиовсплесков

Схожее явление астрономы наблюдали еще в 1960-х годах, когда в космосе впервые были зафиксированы пульсары — нейтронные звезды, которые "мигают" радиосигналами. Эти звезды вращаются с огромной скоростью, испуская мощное электромагнитное излучение.

Однако быстрые радиовсплески значительно мощнее обычных пульсаров, и ученые считают, что их источником могут быть магнетары — "звезды-зомби" с сильнейшими магнитными полями.

Два сценария происхождения всплесков

Астрономы предложили две версии:

  • Радиовсплески могут возникать далеко от звезды, в результате ударной волны, когда плазма сталкивается с межзвездным веществом.
  • Альтернативный вариант предполагает, что вспышки происходят непосредственно в магнитосфере магнетара из-за сильной турбулентности.

Расследование FRB 20221022A

Недавно международная команда ученых изучила радиовсплеск FRB 20221022A, зафиксированный в 2022 году на расстоянии 200 миллионов световых лет. Исследование, опубликованное в Nature, позволило определить, что область вспышки расположена всего в сотнях тысяч километров от магнетара. Это указывает на второй сценарий — события происходят в турбулентной магнитосфере звезды.

Почему это важно

Ученым удалось заглянуть в одну из самых загадочных тайн Вселенной. Уже зафиксированы тысячи подобных радиовсплесков, и ожидается, что с развитием технологий их количество будет расти. Магнетары, с их невероятными свойствами, остаются ключевыми подозреваемыми в этой астрономической головоломке.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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