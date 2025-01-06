Как друзья и семья помогают избежать болезней

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Может ли общение с близкими действительно влиять на наше здоровье? Новые исследования доказывают: социальные связи играют ключевую роль в укреплении иммунной системы и защите от серьёзных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет второго типа.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Завтрак на курорте

Влияние одиночества на организм

Учёные из Великобритании и Китая проанализировали образцы крови более 42 000 взрослых участников Биобанка Великобритании и выявили связь между социальной изоляцией, одиночеством и биохимическими процессами в организме.

Социальная изоляция, определяемая как объективное отсутствие социальных контактов, и субъективное чувство одиночества оказывают схожее влияние на уровень белков в крови. Эти белки связаны с воспалительными процессами, иммунной реакцией и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Белки, связанные с одиночеством

Исследователи обнаружили 175 белков, связанных с социальной изоляцией, и 26 белков, связанных с одиночеством. Примерно 85% этих белков совпадают.

Один из ключевых белков — ADM — регулирует стрессовые реакции и уровень гормонов, таких как окситоцин, известный как "гормон любви”. Высокий уровень ADM связан с уменьшением объёма определённых участков мозга, что может повышать риск преждевременной смерти.

Другой важный белок — ASGR1 — влияет на уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также были выявлены белки, связанные с диабетом, атеросклерозом и прогрессией рака.

Почему это важно

"Мы знаем, что социальная изоляция и одиночество связаны с ухудшением здоровья, но до сих пор не понимали механизмы этой связи", — отмечает доктор Чун Шен из Кембриджского университета.

Взгляд в будущее

Команда учёных использовала метод менделевской рандомизации для изучения причинно-следственных связей между одиночеством и белками. Это позволило выявить ключевые биологические механизмы, которые могут быть использованы в медицине для профилактики и диагностики.

Согласно данным, одиночество также связано с уменьшением объёма определённых областей мозга, отвечающих за эмоциональные и социальные функции. Эти открытия подчёркивают, насколько важны социальные связи для поддержания здоровья.

"Эти результаты подчёркивают, что социальные связи — это не просто часть нашей жизни, но и ключевой фактор нашего здоровья", — заключает профессор Барбара Сахакиан из Кембриджского университета.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

