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Китайский робот-собака может произвести революцию в освоении космоса

2:18
Наука

Инженеры из Китая создали уникального робота, который выглядит как собака, но двигается, как кошка. Этот инновационный механизм, разработанный с использованием искусственного интеллекта, может совершать сложные манёвры в условиях низкой гравитации, делая его идеальным для исследования астероидов и других космических тел.

Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Принцип работы

Робот оснащён программой, созданной на основе модели обучения с подкреплением (reinforcement learning). Это позволяет ему адаптировать свои движения под любую среду, даже самую экстремальную. В условиях низкой гравитации, где малейшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям, робот демонстрирует исключительную стабильность.

Каждый прыжок в невесомости превращается в длительное парение. Обычные роботы в таких условиях могут вращаться из-за гравитационного дисбаланса, что делает их приземление опасным. Однако разработка специалистов Харбинского технологического института решает эту проблему: робот использует свои четыре лапы для точного управления ориентацией в прыжке, минимизируя риск.

Энергетическая эффективность

Эта разработка имеет ещё одно преимущество — энергоэффективность. Как сообщает South China Morning Post, робот способен работать часами без подзарядки, что идеально подходит для космических условий. В отличие от традиционных зондов, которые могут лишь фиксироваться на поверхности астероидов, новый робот сможет активно перемещаться, собирая данные и создавая трёхмерные карты.

С 2001 года, начиная с миссии NASA NEAR Shoemaker, человечество успешно садилось на астероиды, но мобильных устройств для исследования их поверхности пока не существовало. Если этот робот будет запущен, он станет первым в своём роде.

Будущее космических исследований

Прототип показывает, как инновации в области робототехники открывают новые горизонты для освоения космоса. Этот робот, вдохновлённый кошками, может стать не только важным инструментом для изучения астероидов, но и символом следующего этапа космических технологий.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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