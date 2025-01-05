Точность поражает: ИИ научился копировать человека всего за два часа

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Всего два часа общения с искусственным интеллектом (ИИ) достаточно, чтобы создать его точную копию вашей личности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Исследование, проведённое учёными из Google и Стэнфорда, показало, что ИИ может воспроизводить поведение человека с точностью до 85%.

Для этого исследователи разработали "симуляционные агенты" — модели, основанные на генеративном ИИ. Они провели двухчасовые интервью с 1 052 участниками, собирая информацию об их жизненных ценностях, мнениях и реакциях на общественные вопросы. Затем эти данные использовались для обучения модели, способной имитировать личностные черты и социальное поведение.

Тестирование ИИ-копий

Для проверки точности созданных моделей участники и их виртуальные двойники прошли два раунда тестов: личностные опросники, социальные исследования и логические игры. Повторное тестирование через две недели показало, что ответы ИИ совпадают с человеческими в 85% случаев. Особенно хорошо модели справлялись с воспроизведением социальных установок и результатов личностных тестов.

Однако точность ИИ была ниже в задачах, связанных с социальными взаимодействиями и экономическими играми. Это связано с тем, что такие задачи требуют учёта контекстных нюансов, с которыми ИИ пока справляется хуже.

Возможности и риски технологии

По словам исследователей, такие модели могут быть полезны для изучения общественных реакций на события, тестирования новых политик или даже прогнозирования поведения в сложных этических ситуациях. Например, они могут стать инструментом для пилотирования социальных инициатив или изучения влияния сетевых структур на общество.

Среди других применений:

моделирование реакций на крупные события;

разработка теорий о взаимодействиях людей в различных контекстах;

анализ эффективности общественных инициатив.

Но технология имеет и тёмную сторону. Уже сейчас "глубокие фейки" используются для манипуляций и обмана в интернете. Симуляционные агенты могут усилить эти угрозы. Важно, чтобы разработчики и регуляторы учитывали эти риски.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Ли́чность — субъект социокультурной жизни, самораскрывающий свою индивидуальность в контексте социальных отношений, общения и предметной деятельности.

