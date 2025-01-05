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Доколумбовая Америка оказалась домом для предков сифилиса

2:23
Наука

История сифилиса долгое время оставалась загадкой, вызывая споры об его истоках. Новый анализ древних костных останков подтверждает: бактерия, вызвавшая эпидемию сифилиса, была активна в Америке задолго до путешествия Колумба, который, как предполагается, привез болезнь в Европу.

Климатические коллизии погубили империю в Тихом океане
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nan_Madol_megalithic_site,_Pohnpei_(Federated_States_of_Micronesia)_10.jpg by Patrick Nunn
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Две гипотезы о происхождении сифилиса

На протяжении десятилетий существовали две основные теории. "Колумбовская гипотеза" утверждает, что сифилис был завезён в Европу из Америки. "Доколумбовская гипотеза", напротив, предполагает, что болезнь существовала в Европе ещё до открытия Нового Света.

Теперь международная группа исследователей анализировала древние кости, найденные в Америке, чтобы выявить генетические следы бактерии Treponema pallidum — возбудителя сифилиса и его "родственников". Образцы датируются аж XIII веком, охватывая территории Мексики, Чили, Перу и Аргентины.

Что обнаружили ученые?

Сравнив древние образцы с современными штаммами бактерии, исследователи пришли к выводу, что Treponema pallidum возникла в Америке тысячи лет назад. Это укрепляет "Колумбовскую гипотезу": сифилис стал более вирулентным ещё до прибытия Колумба, а затем распространился в Европе, вызвав печально известную "Большую оспу" XV века.

Загадка древних заболеваний

Сифилис входит в группу так называемых трепонемных заболеваний, куда также относят фрамбезию, пинту и беджел. Эти болезни, вероятно, являются эволюционными потомками древних патогенов, циркулировавших в Америке.

Хотя на европейских останках, датируемых до 1492 года, находили признаки, напоминающие сифилис, пока невозможно точно подтвердить их природу. Современные методы ДНК-анализа помогут с большей уверенностью определить причины этих повреждений.

Что будет дальше?

"Данные ясно подтверждают происхождение сифилиса в Америке и его распространение в Европу в конце XV века," — отмечает Бос.

Однако полностью исключить наличие других форм болезни в Европе до открытия Америки нельзя.

Уточнения

Си́филис (устар.: лю́эс от лат. lues — зараза) — системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида Treponema pallidum (бледная трепонема) подвида pallidum, относящимися к роду трепонем (Treponema) порядка Спирохеты (Spirochaetales).

Христофо́р Колу́мб (итал. Cristoforo Colombo, исп. Cristóbal Colón, лат. Christophorus Columbus; между 26 августа и 31 октября 1451, Генуэзская республика — 20 мая 1506, Вальядолид, Королевство Кастилия и Леон) — испанский мореплаватель сефардского происхождения, в 1492 году открывший для европейцев Новый Свет (Америку).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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