Семисвечная менора на лампе: артефакт из III века удивил учёных

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Находка в Иерусалиме поразила исследователей: обнаружена глиняная лампа возрастом 1700 лет с редким изображением еврейской меноры. Эта лампа — не только уникальный артефакт, но и напоминание о непростых временах, когда Римская империя пыталась подавить еврейскую религию.

Фото: Israel Antiquities Authority by Emil Aladjem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глиняная лампа

Символика лампы

На лампе изображена семисвечная менора, символ использовавшийся только в Втором храме Иерусалима, разрушенном римлянами в 70 году н. э. Рядом изображены лулáв — ветвь пальмы, использовавшаяся в ритуалах, и кадильная лопатка. Это удивительно, ведь к моменту создания лампы (III век н. э.) храм был разрушен уже более ста лет.

Место находки и исторический контекст

Лампу нашли на раскопках у Масличной горы, к востоку от Старого города Иерусалима. Этот район важен не только для еврейской, но и для христианской истории — согласно Новому Завету, именно здесь Иисус собрал учеников перед вознесением.

Как отметил археолог Михаэль Чернин, подобные находки редки.

"Эта лампа — одно из немногих свидетельств еврейского присутствия в Иерусалиме III-V веков", — сказал он.

После подавления восстания Бар-Кохбы в 135 году н. э. император Адриан жестоко ограничил еврейскую религию: евреев изгнали из города, Иерусалим переименовали в Элия Капитолина, а провинция Иудея стала называться Сирия Палестина.

Технология создания и значение лампы

Судя по следам копоти, лампу действительно использовали для освещения. Её изготовили в каменной форме, куда мастер заливал влажную глину. Вероятно, артефакт был создан в мастерской примерно в 30 километрах от Иерусалима. По мнению исследователей, владелец лампы приобрел её как символ памяти о разрушенном храме.

Религиозное значение находки

Находка была обнародована в честь Хануки — праздника, который символизирует чудо, когда масло в храмовом светильнике горело восемь дней. Современные евреи зажигают девятисвечные меноры, но семисвечная менора на лампе — символ ритуалов храма.

Уточнения

Мено́ра (др.-евр. מְנוֹרָה‬, дословно — «светильник») — золотой семирожковый светильник, или подсвечник на семь свечей (семисвечник), который, согласно Библии, находился в скинии собрания во время исхода, а затем и в Иерусалимском Храме, вплоть до разрушения Второго храма римлянами в ходе Первой Иудейской войны.



Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος «древний» + λόγος «слово, учение») — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

