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Меньше, чем у предков: как эволюция изменила наши зубы

Наука

Что общего у неандертальцев и наших зубов? Оказывается, один из генов, унаследованный от древних родственников, влияет на размер и форму резцов. Это открытие сделали учёные, изучая геном человека и его связь с развитием зубов.

Здоровые зубы
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здоровые зубы

Генетические находки, которые меняют наше понимание

Исследование выявило 18 участков генома, которые определяют форму и размер зубов, из которых 17 ранее не связывались с этим процессом. Среди них особое внимание уделили гену HS3ST3A1, обнаруженному у людей европейского происхождения. Он влияет на толщину резцов и, вероятно, унаследован от неандертальцев.

"Мы смогли выявить множество генов, которые влияют на развитие зубов. Некоторые из них отвечают за различия между этническими группами", — поясняет Каустубх Адхикари, статистический генетик из Университетского колледжа Лондона.

Уникальные исследования зубов

Учёные изучали размеры и форму зубов у 882 человек в Колумбии, представляющих смешанное наследие: европейское, коренное американское и африканское. Эти данные они сопоставили с генетической информацией и провели эксперименты на мышах, чтобы увидеть, как включение и выключение ключевых генов влияет на развитие зубов.

Открытия в контексте эволюции

Исследование показало:

  • Ген EDAR, влияющий на форму зубов у восточных азиатов, играет роль в развитии коронок у коренных американцев.
  • Ген PITX2, который ранее связывали с ростом зубов и формой лица, также влияет на размеры моляров, форму их бугров и даже строение челюсти.

Современные зубы человека значительно меньше, чем у наших предков. Это может быть связано с переходом на приготовленную пищу и изменением условий окружающей среды.

Новые горизонты науки о зубах

Развитие технологий позволяет изучать зубы через омические данные — огромные массивы биологической информации о генах, их регуляции и активности. Это открывает возможности не только для изучения эволюции, но и для диагностики и лечения стоматологических проблем.

Уточнения

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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