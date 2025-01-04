Древний пепел Марса может раскрыть секреты жизни на планете

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

На Марсе обнаружены тёмные породы, которые могут стать ключом к разгадке вопроса: существовала ли жизнь на Красной планете?

Фото: ESO by G. Hudepohl, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Прототип марсохода

Согласно новому исследованию, эти породы, вероятно, представляют собой остатки древнего вулканического пепла, осевшего миллиарды лет назад. Но пока ученые не нашли рядом ни одного вулкана.

Тайна вулканического происхождения

Исследователи из Лондонского музея естественной истории предполагают, что пепел мог быть выброшен мощным вулканом за сотни или тысячи километров от места обнаружения.

"Эти отложения могли образоваться в результате сильного взрыва, выбросившего пепел высоко в атмосферу, откуда он перенёсся на такое большое расстояние", — пояснил докторант Эмма Харрис.

Хотя место высадки марсохода Rosalind Franklin, планируемой на 2028 год, уже изучается, данные спутников пока лишь намекают на загадочный характер этих пород. Ученые используют снимки Context Camera, установленной на Mars Reconnaissance Orbiter, чтобы исследовать участок площадью около 50 тысяч квадратных километров.

Минералы как хранители тайн

Интересно, что тёмные породы могут защищать минералы, которые потенциально сохранили следы древней жизни. Но учёные пока не уверены в их происхождении. Анализ показал, что пепел оседал в местах с низкой высотой, например, в кратерах, где он мог смешиваться с грунтовыми водами. Именно эта смесь позволила ему лучше сохраняться.

"Вероятно, грунтовые воды, поднимавшиеся из коры, заполняли дно кратеров, делая их более "липкими” для пепла", — объясняет Харрис.

Остальная часть пепла, осевшая на возвышенностях, могла быть со временем унесена ветром.

Будущее исследований

Марсоход Rosalind Franklin будет оснащён оборудованием для бурения на глубину до двух метров, что позволит изучить древние породы. Учёные надеются, что именно такие старейшие слои Марса, сформировавшиеся 3,7-4 миллиарда лет назад, дадут ответ на вопрос о существовании жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.



Пе́пел — субстанция, остающаяся после сгорания чего-либо, зола.

