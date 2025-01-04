Секреты древних аланов: оружие, найденное в Крыму, удивило учёных

Археологи в Симферопольском районе сделали уникальное открытие на раскопках могильника Опушки.
Среди находок — редкие серебряные перстни с геммами из сердолика и яшмы. На украшениях изображены необычные фигуры: Водолей, выходящий из раковины, и воин в шлеме, чей профиль формирует образ другого человека в шлеме. Руководитель экспедиции Игорь Храпунов назвал эти перстни настоящими произведениями искусства.
Особую ценность находкам придает тот факт, что склепы, где они обнаружены, остались нетронутыми мародерами. Захоронение датируется III веком нашей эры, а его принадлежность еще предстоит определить. Такие находки на этом участке редкость, что делает открытие еще более значимым.
Это не первая значимая находка в могильнике Опушки. В 2021 году здесь уже были найдены украшения III века: пара серег, три браслета и два нагрудных украшения, предположительно принадлежавшие знатным аланам. Тогда же были обнаружены мечи IV века, подтверждающие воинскую культуру этого народа.
Помимо перстней, археологи нашли захоронение мужчины с длинным мечом и набором посуды, включая амфору, несколько сосудов и ременной гарнитур с уздечным набором. В рамках экспедиции было открыто 49 погребальных сооружений: 12 грунтовых склепов, 15 подбойных могил и 22 грунтовые могилы. Некоторые из них использовались для захоронения лошадей, но, к сожалению, большинство оказалось разграблено.
Ала́ны (др.-греч. Ἀλανοί, лат. Alani, Halani, арм. Ալանք) — ираноязычные кочевые племена сарматского происхождения, в письменных источниках упоминаются с I века н. э. — времени их появления в Приазовье и Предкавказье.
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