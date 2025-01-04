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Секреты древних аланов: оружие, найденное в Крыму, удивило учёных

1:50
Наука

Археологи в Симферопольском районе сделали уникальное открытие на раскопках могильника Опушки.

Крым
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крым

Среди находок — редкие серебряные перстни с геммами из сердолика и яшмы. На украшениях изображены необычные фигуры: Водолей, выходящий из раковины, и воин в шлеме, чей профиль формирует образ другого человека в шлеме. Руководитель экспедиции Игорь Храпунов назвал эти перстни настоящими произведениями искусства.

Сохранившиеся тайны склепов

Особую ценность находкам придает тот факт, что склепы, где они обнаружены, остались нетронутыми мародерами. Захоронение датируется III веком нашей эры, а его принадлежность еще предстоит определить. Такие находки на этом участке редкость, что делает открытие еще более значимым.

Исторические параллели

Это не первая значимая находка в могильнике Опушки. В 2021 году здесь уже были найдены украшения III века: пара серег, три браслета и два нагрудных украшения, предположительно принадлежавшие знатным аланам. Тогда же были обнаружены мечи IV века, подтверждающие воинскую культуру этого народа.

Новые открытия экспедиции

Помимо перстней, археологи нашли захоронение мужчины с длинным мечом и набором посуды, включая амфору, несколько сосудов и ременной гарнитур с уздечным набором. В рамках экспедиции было открыто 49 погребальных сооружений: 12 грунтовых склепов, 15 подбойных могил и 22 грунтовые могилы. Некоторые из них использовались для захоронения лошадей, но, к сожалению, большинство оказалось разграблено.

Уточнения

Ала́ны (др.-греч. Ἀλανοί, лат. Alani, Halani, арм. Ալանք) — ираноязычные кочевые племена сарматского происхождения, в письменных источниках упоминаются с I века н. э. — времени их появления в Приазовье и Предкавказье.

Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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