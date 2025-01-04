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Цунами высотой с гору: африканский астероид изменил Землю

2:01
Наука

Долгие годы ученые спорят о главной причине гибели динозавров 66 миллионов лет назад. Однако новые исследования указывают, что в трагедии участвовали не один, а два астероида.

астероид
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид

Два удара по Земле

Первый астероид диаметром около 14 километров рухнул на побережье полуострова Юкатан, образовав знаменитый кратер Чикшулуб диаметром более 100 километров. Но это был не единственный удар. Специалисты из Шотландии утверждают, что второе космическое тело столкнулось с Землей у берегов Западной Африки. Его след — кратер Надир диаметром 9 километров — обнаружили только в 2022 году. Лишь недавно ученые установили, что он тоже связан с событиями конца мелового периода.

Время и масштаб второго удара

Африканский астероид, по расчетам исследователей, имел диаметр около 450-500 метров и двигался со скоростью 72 000 километров в час. Его падение вызвало разрушительные последствия: возник гигантский огненный шар, а удар спровоцировал цунами высотой до 800 метров. Волны пересекли Атлантику, оставив геологические следы, которые усилили глобальные изменения климата, вызванные падением крупного астероида.

Современные технологии в изучении катастрофы

Для анализа кратера Надир ученые использовали трёхмерные данные, предоставленные компанией TGS. Также ведется исследование слоёв пород, что позволит глубже понять влияние этих событий на Землю. Специалисты отмечают, что второй удар мог значительно усилить эффект от падения первого астероида, ускорив гибель динозавров и многих других видов.

Два астероида, два удара по планете и катастрофические последствия — возможно, это главный секрет исчезновения гигантских ящеров.

Уточнения

Цуна́ми (яп. 津波 IPA: [t͡sɯnä́mí], где  — «бухта, залив»,  — «волна») — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения).

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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