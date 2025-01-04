Обнаружен древнейший предок млекопитающих

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Международная команда исследователей обнаружила ископаемые остатки древнего хищника — горгонопсида, возраст которого составляет от 270 до 280 миллионов лет. Этот вид является старейшим известным предком млекопитающих, что подтверждено в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория технопарка "Модуль"

Горгонопсиды представляют собой вымершую группу синапсидов, которые стали предвестниками млекопитающих. Эти теплокровные хищники обладали уникальными саблевидными зубами и играли роль суперхищников в экосистемах пермского периода. Они обладали анатомическими чертами, соединяющими в себе характеристики как рептилий, так и млекопитающих.

Раскопки проводились в три различных экспедиции, в ходе которых учёные собрали впечатляющее количество материалов, включая череп, позвонки, рёбра и прекрасно сохранившуюся бедренную кость. Эти находки позволили подробно изучить анатомию и способы передвижения животного. Используя современные методики анализа и реконструкции, исследователи смогли составить полное представление о физиологии древнего хищника.

Одной из ключевых находок стала почти целая задняя конечность, что дало возможность исследовать особенности горгонопсида. В отличие от обычных рептилий, у них ноги были вертикально расположены, что способствовало более эффективной ходьбе и бегу, помещая их на промежуточный эволюционный этап между рептилиями и млекопитающими.

Кроме того, находка подтвердила хищный характер питания животного. Саблевидные зубы, характерные для горгонопсидов, служили важным инструментом для охоты на местную фауну. В пойменных экосистемах пермского периода, где жил найденный вид, находились травоядные рептилии, такие как капториниды, которые, вероятно, входили в его меню.

Уточнения

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.

