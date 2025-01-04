Создан прецедент использования виртуальной реальности в судебном процессе

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский судья округа Брауард, Эндрю Сигел, стал первым в истории правосудия, кто использовал виртуальную реальность в зале суда. Во время слушания по делу Мигеля Альбису, владельца свадебного банкетного зала, судья надел VR-шлем Oculus Quest 2, чтобы увидеть события глазами подсудимого.

Фото: Wikimedia Commons by Maurizio Pesce is licensed under Public domain виртуальный шлем

Альбису обвиняется в нападении при отягчающих обстоятельствах с использованием огнестрельного оружия. По его словам, он действовал в целях самообороны, защищая свою семью от агрессивных гостей на вечеринке. Потасовка, произошедшая в 2023 году, оставила травмы у его жены и сына.

Адвокат обвиняемого, Кен Падовиц, известный нестандартным подходом, предложил судье ощутить атмосферу событий через виртуальную реальность. С помощью технологии судья должен был увидеть, как развивалась ситуация с точки зрения Альбису, включая поведение гостей и обстоятельства применения оружия.

Падовиц не новичок в использовании технологий в правосудии. Ещё в 1992 году он представил компьютерную анимацию в качестве доказательства, и теперь, спустя десятилетия, он продолжает внедрять инновации. Виртуальная реальность может существенно изменить процесс принятия решений, позволяя судьям и присяжным глубже погружаться в детали дел. Однако остаётся вопрос: насколько такие воспроизведения могут считаться объективными доказательствами?

Память человека неидеальна, и воспоминания могут искажаться. Таким образом, данные с камер видеонаблюдения всё ещё остаются более надёжным доказательством, чем субъективное 3D-воспроизведение. Тем не менее, подход адвоката показывает, как новые технологии могут расширить возможности судебной защиты.

Станет ли VR стандартом в судах? Пока это остаётся открытым вопросом. Однако даже этот случай уже стал шагом к переосмыслению традиционного подхода к правосудию.

Уточнения

Meta Quest (ранее Oculus Quest) — это шлем виртуальной реальности, созданный Meta Quest.



Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.



Бра́уард (англ Broward) — округ в штате Флорида, США.

