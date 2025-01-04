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Виртуальная реальность поможет изучить болезнь Альцгеймера

1:29
Наука

Исследователи из Корнелльского университета (США) применили технологии виртуальной реальности для обследования функций мозга, что было освещено в журнале Nature Methods. 

Химическая лаборатория АЭС Фукусима
Фото: Flickr by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Химическая лаборатория АЭС Фукусима

Для своих экспериментов специалисты создали специальный VR-шлем для лабораторных мышей и подключили его к мозгу животного, чтобы отслеживать реакции на различные раздражители. Благодаря этому подходу им удалось получить ясные данные о мозговой активности, и учёные уверены, что данная методика поможет глубже понять такие состояния, как болезнь Альцгеймера, а также другие нейродегенеративные расстройства у человека.

Инженеры разработали компактный VR-шлем, используя стандартные элементы, такие как дисплеи от умных часов и миниатюрные линзы. Система, названная MouseGoggles, включает в себя гарнитуру, беговую дорожку и датчики. Исследования показали, что животные активно реагируют на изображения на экране: почти каждая мышь, впервые столкнувшаяся с хищником в таких очках, демонстрирует резкое испуг. 

Учёные подчеркнули, что VR-очки могут быть применены для изучения мозговой активности у млекопитающих, включая мышей и людей. Полученные данные могут предоставить исследователям новые понимание о таких расстройствах, как болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.

 

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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