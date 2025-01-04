Золото из мусора: новый метод превратит старые гаджеты в сокровище

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Миллионы тонн электронных отходов выбрасываются ежегодно, но мало кто задумывается о том, что в них скрывается настоящее сокровище.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

Учёные из Университета Корнелла разработали метод, который позволяет не только извлекать золото из старых гаджетов, но и использовать его для борьбы с углекислым газом (CO2) — одним из главных виновников глобального потепления.

Как работает метод?

Амин Заденазари, постдокторант в лаборатории Алирезы Аббаспуррада, создал специальные органические структуры (VCOFs), способные извлекать золото из старых электронных устройств. Эти структуры выбирают исключительно золото с эффективностью в 99,9%, почти не захватывая другие металлы, такие как медь или никель.

"С их помощью мы можем не только перерабатывать золото, но и превращать CO2 в полезные химические вещества," — отметил Заденазари.

Это означает двойную пользу для экологии: меньше мусора и меньше вредных выбросов.

Почему это важно?

Электронные отходы — это не только огромный экологический вызов, но и потенциальный источник богатства. В одной тонне такого мусора содержится в 10 раз больше золота, чем в той же массе руды. А к 2030 году объём электронных отходов может достичь 80 миллионов тонн. Но традиционные методы извлечения золота часто связаны с использованием токсичных химикатов, таких как цианид, что создаёт дополнительные экологические риски.

Новый метод Корнеллской команды безопасен и использует адсорбцию — процесс, при котором частицы оседают на поверхности. Это инновационное решение позволяет обойтись без вредных веществ.

Дальнейшие перспективы

Разработанная технология уже была описана в научной статье, опубликованной в Nature Communications. В перспективе она может стать ключевым элементом в переработке отходов, одновременно решая проблемы с утилизацией и снижением выбросов CO2.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

