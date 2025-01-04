Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мандарины: польза и вред цитрусового фаворита
Стоимость билетов в Москве: полный список на 2025 год
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Несколько капель этого средства и приятный аромат распространится по всей комнате
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Ошибки при расчёсывании волос, которые могут привести к повреждениям
Топ-5 преимуществ чистки листьев комнатных цветов: вы не знали!
Мировые авиакомпании — кто получает наибольшую прибыль
Лёгкое миндальное печенье — праздничный десерт без вреда для фигуры

Золото из мусора: новый метод превратит старые гаджеты в сокровище

2:09
Наука

Миллионы тонн электронных отходов выбрасываются ежегодно, но мало кто задумывается о том, что в них скрывается настоящее сокровище.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

Учёные из Университета Корнелла разработали метод, который позволяет не только извлекать золото из старых гаджетов, но и использовать его для борьбы с углекислым газом (CO2) — одним из главных виновников глобального потепления.

Как работает метод?

Амин Заденазари, постдокторант в лаборатории Алирезы Аббаспуррада, создал специальные органические структуры (VCOFs), способные извлекать золото из старых электронных устройств. Эти структуры выбирают исключительно золото с эффективностью в 99,9%, почти не захватывая другие металлы, такие как медь или никель.

"С их помощью мы можем не только перерабатывать золото, но и превращать CO2 в полезные химические вещества," — отметил Заденазари.

Это означает двойную пользу для экологии: меньше мусора и меньше вредных выбросов.

Почему это важно?

Электронные отходы — это не только огромный экологический вызов, но и потенциальный источник богатства. В одной тонне такого мусора содержится в 10 раз больше золота, чем в той же массе руды. А к 2030 году объём электронных отходов может достичь 80 миллионов тонн. Но традиционные методы извлечения золота часто связаны с использованием токсичных химикатов, таких как цианид, что создаёт дополнительные экологические риски.

Новый метод Корнеллской команды безопасен и использует адсорбцию — процесс, при котором частицы оседают на поверхности. Это инновационное решение позволяет обойтись без вредных веществ.

Дальнейшие перспективы

Разработанная технология уже была описана в научной статье, опубликованной в Nature Communications. В перспективе она может стать ключевым элементом в переработке отходов, одновременно решая проблемы с утилизацией и снижением выбросов CO2.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину
Экономика и бизнес
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину Аудио 
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Последние материалы
Золото из мусора: новый метод превратит старые гаджеты в сокровище
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Несколько капель этого средства и приятный аромат распространится по всей комнате
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Ошибки при расчёсывании волос, которые могут привести к повреждениям
Топ-5 преимуществ чистки листьев комнатных цветов: вы не знали!
Мировые авиакомпании — кто получает наибольшую прибыль
Лёгкое миндальное печенье — праздничный десерт без вреда для фигуры
Сон спасает ваши старые воспоминания: необычный механизм работы мозга
Витаминная бомба: почему инжир должен быть в вашем рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.