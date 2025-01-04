Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость билетов в Москве: полный список на 2025 год
Золото из мусора: новый метод превратит старые гаджеты в сокровище
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Несколько капель этого средства и приятный аромат распространится по всей комнате
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Ошибки при расчёсывании волос, которые могут привести к повреждениям
Топ-5 преимуществ чистки листьев комнатных цветов: вы не знали!
Мировые авиакомпании — кто получает наибольшую прибыль
Лёгкое миндальное печенье — праздничный десерт без вреда для фигуры

Сон спасает ваши старые воспоминания: необычный механизм работы мозга

2:16
Наука

Почему новые воспоминания не стирают старые? Исследования показывают, что ответ может скрываться в работе мозга во время сна.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Учёные обнаружили, что мозг мышей обрабатывает новые и старые воспоминания в разных фазах сна, что помогает избежать их смешивания и потери. Этот механизм может работать и у людей, учитывая древность системы памяти, предполагает системный нейробиолог Дьёрдь Бужаки из Нью-Йоркского университета.

Секреты работы мозга во время сна

Исследования давно показали, что во сне мозг "повторяет" недавние события: те же нейроны активируются в том же порядке, что и во время переживания опыта. Это позволяет закрепить воспоминания и подготовить их к долгосрочному хранению.

Команда исследователей обнаружила связь между размерами зрачков мышей во сне и процессами памяти. Во время глубокого сна зрачки мышей ритмично сужались и расширялись. В эти моменты происходила наиболее активная "репетиция" воспоминаний. Чтобы проверить эту гипотезу, учёные использовали оптогенетику — метод, позволяющий с помощью света подавлять активность нейронов.

Эксперимент с воспоминаниями

Мышей обучали находить лакомство на платформе, а затем подавляли вспышки активности нейронов во время разных фаз сна. Если это происходило в фазе с узкими зрачками, мыши полностью забывали, где лежало угощение. Однако вмешательства в фазе с широкими зрачками не оказывали влияния: воспоминания оставались нетронутыми.

Дальнейшие эксперименты показали, что фаза сна с широкими зрачками отвечает за обработку более старых воспоминаний, сформированных за несколько дней до сна. Таким образом, мозг использует двухфазный механизм: он закрепляет новые воспоминания в одной фазе и защищает старые в другой.

Влияние на искусственный интеллект

Эти открытия имеют значение не только для нейробиологии. Они также могут помочь в разработке более совершенных алгоритмов искусственного интеллекта, которым, как и мозгу, необходимо избегать "катастрофического забвения".

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Домашние животные
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Шоу-бизнес
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Последние материалы
Золото из мусора: новый метод превратит старые гаджеты в сокровище
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Несколько капель этого средства и приятный аромат распространится по всей комнате
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Ошибки при расчёсывании волос, которые могут привести к повреждениям
Топ-5 преимуществ чистки листьев комнатных цветов: вы не знали!
Мировые авиакомпании — кто получает наибольшую прибыль
Лёгкое миндальное печенье — праздничный десерт без вреда для фигуры
Сон спасает ваши старые воспоминания: необычный механизм работы мозга
Витаминная бомба: почему инжир должен быть в вашем рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.