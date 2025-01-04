На 35% больше света: найден способ улучшить инфракрасные датчики

Инфракрасные датчики играют ключевую роль в современном мире, от пультов дистанционного управления и систем автофокуса до самоуправляемых автомобилей и виртуальной реальности. Улучшение их эффективности способно радикально изменить многие технологии.
Исследователи из Университета Аалто представили новый тип инфракрасного фотодиода, который на 35% более чувствителен на длине волны 1,55 мкм — ключевом параметре для телекоммуникаций. Эта инновация не только превосходит текущие аналоги, но и полностью совместима с существующими производственными методами, что упрощает её внедрение.
"На разработку концепции и её доказательство ушло восемь лет", — рассказывает профессор Хеле Савин из Университета Аалто.
Команда сделала ставку на германий, заменив традиционный индий-галлий-арсенид. Германий — дешевле и уже интегрирован в процесс производства полупроводников. Однако его использование для фотодиодов ранее было ограничено низкой эффективностью при захвате инфракрасного света.
Секрет успеха новой технологии кроется в комбинации уникальных методов:
Докторант Ханьчень Лю, построивший опытный образец устройства, отметил, что их фотодиод оказался не только лучше существующих германий-диодов, но и превосходил коммерческие аналоги на базе индий-галлий-арсенида.
Новая разработка показывает отличные результаты при работе с широким спектром длин волн. Фотодиоды могут производиться на существующих фабриках, а их внедрение открывает возможности для улучшения текущих технологий и создания совершенно новых решений.
"Сейчас самое подходящее время для этого открытия. Настолько многие сферы зависят от инфракрасного излучения, что эта технология становится частью повседневной жизни", — подчеркивает Савин.
Исследователи уверены: их технология изменит мир. Как именно? Это покажет будущее.
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