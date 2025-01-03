Разлагающаяся в почве ткань: новый подход, который спасёт планету

В современном мире электроника и экология объединились в новом типе материалов — электронных текстилях. Они не только функциональны, но и безопасны для окружающей среды благодаря разработке учёных из университетов Саутгемптона, Бристоля, Эксетера, Кембриджа, Лидса и Бата.
Электронные текстили (e-textiles) — это материалы с встроенными электронными компонентами, такими как сенсоры, батареи или светодиоды. Они находят применение в спортивной одежде, моде и медицине, например, для мониторинга жизненно важных показателей человека. Но ключевая проблема — сложность утилизации из-за использования металлов, таких как серебро, которые плохо разлагаются.
Исследователи представили решение — экологически чистые текстили под названием SWEET (Smart, Wearable, and Eco-friendly Electronic Textiles). Основой служит ткань Tencel, изготовленная из возобновляемой древесины, которая легко разлагается. Электронные элементы создаются с использованием графена и проводящего полимера PEDOT: PSS, нанесённых методом струйной печати. Такой подход позволяет минимизировать отходы, снизить потребление воды и энергии.
Материал успешно протестировали на пяти добровольцах. С помощью текстиля, встроенного в перчатки, измеряли сердечный ритм и температуру. Результаты показали точность на уровне отраслевых стандартов.
Для проверки экологической безопасности материал закопали в почву. Через четыре месяца он потерял 48% массы и 98% прочности, доказав свою биоразлагаемость. Кроме того, жизненный цикл материала продемонстрировал, что графеновые электроды оказывают на 40 раз меньшее воздействие на природу, чем традиционные.
Разработчики уверены, что технологии SWEET найдут применение, особенно в медицине. Они планируют создать одежду для раннего выявления сердечных заболеваний, от которых страдают сотни миллионов людей по всему миру.
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