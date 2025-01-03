Океан скрывает секреты: два процесса защищают углерод от разрушения

Почему значительные объёмы органического углерода сохраняются на дне океанов, несмотря на то, что он обычно разрушается в большинстве сред? Этот вопрос десятилетиями оставался загадкой для исследователей. Однако новое исследование учёных из Манчестерского и Лидского университетов раскрыло ключевые механизмы, которые защищают углерод от разрушения.
В работе, опубликованной в Nature Geoscience, исследователи описали два ранее недооцененных процесса, играющих центральную роль в сохранении органического углерода в морских осадках:
Эти процессы защищают углерод от разрушения в верхних слоях осадков и способствуют его дальнейшему проникновению вглубь. Со временем этот углерод может преобразовываться в нефть или газ, эффективно изолируя углерод от атмосферы и предотвращая его превращение в углекислый газ — основной фактор глобального потепления.
Учёные разработали модель, учитывающую широкий спектр процессов сохранения углерода, включая:
Эта модель была протестирована на данных, собранных из океанских осадков. Результаты показали, что эффективность сохранения углерода почти в три раза выше, чем считалось ранее. Использование искусственного интеллекта позволило уточнить, какие процессы оказывают наибольшее влияние на сохранение органического вещества.
Эти открытия могут быть использованы для разработки новых методов борьбы с изменением климата, например, в проектах по удобрению океана, чтобы увеличить поглощение углерода. Новые модели и данные предлагают более точные прогнозы и открывают перспективы для эффективного управления углеродным циклом на планете.
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