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Саблезубый хищник древности: что скрывают окаменелости Майорки

2:35
Наука

Первые настоящие млекопитающие появились около 200 миллионов лет назад, но их предки, терапсиды, существуют гораздо дольше.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Среди них выделяется группа горгонопсидов — саблезубых хищников, которые не были прямыми предками млекопитающих, но связаны с видами, приведшими к их появлению. Недавняя находка на острове Майорка изменила представления о древности этих существ.

Рекордная окаменелость

На Майорке, которая в те времена была частью суперконтинента Пангея, обнаружили ископаемого горгонопсида, чей возраст оценивается в 270-280 миллионов лет. Это делает его самым древним представителем своего рода.

"Скорее всего, это самый древний горгонопсид на планете", — комментирует Жозеп Фортуни, руководитель группы вычислительной биомеханики в Институте каталонской палеонтологии Микеля Крузафонта.

До этой находки самые древние горгонопсиды датировались 265 миллионами лет.

Что удалось найти

Исследователи обнаружили разнообразные фрагменты: череп, позвонки, рёбра и прекрасно сохранившуюся бедренную кость.

"Когда мы начинали раскопки, мы и представить не могли, что найдём так много останков животных этого типа на Майорке", — делится Рафаэль Матамалес, куратор Балеарского музея естественных наук и первый автор статьи.

Внешний вид и повадки

Новый вид напоминал собаку среднего размера, вроде хаски, но с длинными, острыми клыками. У него не было шерсти и характерных собачьих ушей. Эти зубы указывают на то, что горгонопсид был грозным хищником своего времени.

"Если бы вы увидели это животное, оно бы напугало вас своими саблевидными клыками", — добавляет Кен Ангельчик, куратор палеоммалогии из Центра интегративных исследований Филдовского музея.

Значение находки

Эта находка позволяет учёным пересмотреть временные рамки появления терапсидов, важных предшественников млекопитающих. Новая окаменелость — ещё одна часть пазла в эволюции наших предков.

"До эпохи динозавров была эпоха древних родственников млекопитающих. Они играли разные экологические роли и выглядели совсем иначе, чем современные млекопитающие", — подчёркивает Ангельчик.

Эта находка добавляет важный элемент в понимание нашей эволюционной истории.

Уточнения

Горгонопиды (лат. Gorgonopidae) — семейство горгонопсов. Обнаружены в Южной Африке, Малави и России. Общая черта семейства, роднящая их с остальными семействами (Inostranceviidae, Rubidgeidae и т. д.) — массивные челюсти с длинными саблевидными клыками, на которые переносилась вся тяжесть во время укуса, а также относительно длинные конечности.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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