Саблезубый хищник древности: что скрывают окаменелости Майорки

Первые настоящие млекопитающие появились около 200 миллионов лет назад, но их предки, терапсиды, существуют гораздо дольше.
Среди них выделяется группа горгонопсидов — саблезубых хищников, которые не были прямыми предками млекопитающих, но связаны с видами, приведшими к их появлению. Недавняя находка на острове Майорка изменила представления о древности этих существ.
На Майорке, которая в те времена была частью суперконтинента Пангея, обнаружили ископаемого горгонопсида, чей возраст оценивается в 270-280 миллионов лет. Это делает его самым древним представителем своего рода.
"Скорее всего, это самый древний горгонопсид на планете", — комментирует Жозеп Фортуни, руководитель группы вычислительной биомеханики в Институте каталонской палеонтологии Микеля Крузафонта.
До этой находки самые древние горгонопсиды датировались 265 миллионами лет.
Исследователи обнаружили разнообразные фрагменты: череп, позвонки, рёбра и прекрасно сохранившуюся бедренную кость.
"Когда мы начинали раскопки, мы и представить не могли, что найдём так много останков животных этого типа на Майорке", — делится Рафаэль Матамалес, куратор Балеарского музея естественных наук и первый автор статьи.
Новый вид напоминал собаку среднего размера, вроде хаски, но с длинными, острыми клыками. У него не было шерсти и характерных собачьих ушей. Эти зубы указывают на то, что горгонопсид был грозным хищником своего времени.
"Если бы вы увидели это животное, оно бы напугало вас своими саблевидными клыками", — добавляет Кен Ангельчик, куратор палеоммалогии из Центра интегративных исследований Филдовского музея.
Эта находка позволяет учёным пересмотреть временные рамки появления терапсидов, важных предшественников млекопитающих. Новая окаменелость — ещё одна часть пазла в эволюции наших предков.
"До эпохи динозавров была эпоха древних родственников млекопитающих. Они играли разные экологические роли и выглядели совсем иначе, чем современные млекопитающие", — подчёркивает Ангельчик.
Эта находка добавляет важный элемент в понимание нашей эволюционной истории.
Горгонопиды (лат. Gorgonopidae) — семейство горгонопсов. Обнаружены в Южной Африке, Малави и России. Общая черта семейства, роднящая их с остальными семействами (Inostranceviidae, Rubidgeidae и т. д.) — массивные челюсти с длинными саблевидными клыками, на которые переносилась вся тяжесть во время укуса, а также относительно длинные конечности.
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