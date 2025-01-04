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Как зрачки управляют нашими воспоминаниями во сне

2:11
Наука

Учёные обнаружили, что во время сна движение зрачка связано с тем, какие воспоминания мозг закрепляет — новые или старые.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Используя мышей в эксперименте, исследователи показали, что зрачок сужается, когда мозг закрепляет новые знания, а расширяется, когда воспроизводит и интегрирует старые. Эта уникальная способность предотвращает так называемое "катастрофическое забывание" — ситуацию, когда одно воспоминание стирает другое.

Как проходил эксперимент?

Мышей обучали различным задачам, например, искать воду или угощения в лабиринте. Затем им имплантировали электроды для записи активности мозга и прикрепили крошечные камеры для отслеживания динамики зрачков.

Важно, что во время медленного сна зрачки вели себя по-разному: при сужении активировались новые воспоминания, а при расширении — старые. Это помогло разделить процессы обработки информации.

"Во время медленного сна консолидация памяти занимает буквально миллисекунды" — объясняет Азахара Олива, руководитель исследования.

Как мозг распределяет эти короткие периоды, чтобы разделить старые и новые знания? Результаты показали, что временная структура сна мышей гораздо сложнее, чем предполагалось, и ближе к человеческому сну.

Более того, прерывая сон мышей в определённые моменты, исследователи смогли подтвердить влияние этих процессов на качество воспоминаний.

Как это может помочь людям?

Понимание микроструктур сна может стать ключом к улучшению памяти у людей. Эти открытия потенциально помогут в создании более эффективных техник для борьбы с когнитивными нарушениями, а также в разработке новых методов обучения искусственных нейронных сетей.

Исследование Корнеллского университета раскрывает, насколько точно мозг управляет воспоминаниями во время сна.

Это ещё раз подчёркивает важность изучения таких процессов, чтобы лучше понимать как человеческую, так и искусственную память.

Уточнения

Консолидация памяти (от лат. con — вместе, solido — укрепляю) — процесс перехода информации из кратковременной памяти в долговременную.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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