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Китайский динозавр ломает устоявшиеся теории о происхождении птиц

2:00
Наука

Недавнее открытие удивительного динозавра, названного Fujianvenator prodigiosus, может изменить наше понимание о том, как птицы эволюционировали из динозавров. Команда под руководством Мин Ванга из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине обнаружила окаменелости этого древнего существа на юго-востоке Китая. Динозавр жил около 148-150 миллионов лет назад в позднем юрском периоде.

Птеродактиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Птеродактиль

"Это необычное животное выбивается из привычных рамок эволюции птиц", — говорит Мин Ванг.

Fujianvenator обладает сочетанием примитивных и продвинутых анатомических особенностей, что делает его уникальным среди своих сородичей.

Анатомические загадки

Длина Fujianvenator prodigiosus составляла около 1 метра, но его длинные ноги, похожие на ноги страуса, указывают на адаптацию к быстрому бегу или передвижению в водной среде. Исследовательская группа предполагает, что эта особенность могла быть экспериментом природы в процессе эволюции.

"Странное строение задних конечностей заставляет нас задуматься, насколько разнообразными были ранние авиалы", — добавляет палеонтолог Жун Хуэй.

Открытие, меняющее перспективы

До сих пор ключевыми звеньями в изучении эволюции птиц считались Archaeopteryx и его ближайшие родственники. Однако Fujianvenator не вписывается в эту линейку. Его уникальные характеристики предполагают, что эволюция птиц была сложнее, чем считалось ранее.

Это открытие поднимает новые вопросы: какие факторы повлияли на столь необычное развитие? Была ли водная среда важным этапом в становлении птиц?

"Наша находка доказывает, что путь к появлению современных птиц был значительно более запутанным", — подытоживает Мин Ванг.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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