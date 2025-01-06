Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой совет для автомобилистов, который убережет ваши документы
Синдром дефицита внимания и гиперактивности и стирка: как сделать домашние дела проще
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Дороги перекрыты — французские фермеры требуют перемен
Как сделать патчи эффективнее: советы для кожи вокруг глаз
Лёгкий уход и море красоты: секреты спатифиллума
Холодная зима подстёгивает расход газа в Европе
Удобный способ въезда в гараж без страха повредить машину
Седые волосы — это не судьба! Узнайте, как замедлить процесс

Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке

2:22
Наука

Ученые из University of Wisconsin–Madison зафиксировали значительные изменения в магматической активности Йеллоустонского супервулкана. Исследования показали движение базальтовой магмы в сторону скоплений риолитов, что увеличивает вероятность взрывного извержения.

Извержение вулкана в Исландии
Фото: Wikimedia Commons by Icelandic Meteorological Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Извержение вулкана в Исландии

Магматические процессы в северо-восточной кальдере

Новые данные указывают, что в северо-восточной части кальдеры накопилось около 440 кубических километров риолитовой магмы — объём, сопоставимый с извержением Йеллоустона 1,3 миллиона лет назад. Эта зона ранее считалась относительно спокойной, но анализ, проведённый с использованием более чем 100 сейсмографов и систем магнитотеллурического зондирования, выявил активное заполнение магматических камер.

Трехмерная карта недр показала наличие семи крупных магматических резервуаров на глубине от 2 до 40 километров, значительная часть которых находится в северо-восточной зоне кальдеры.

Риски и возможные последствия

Риолитовая магма обладает высоким потенциалом для взрывного извержения. Последнее извержение Йеллоустонского супервулкана, произошедшее около 650–700 тысяч лет назад, нанесло значительный урон экосистемам и климату Земли. Возникновение новых магматических потоков в ранее спокойных областях кальдеры подчеркивает необходимость усиленного мониторинга.

Потенциальное извержение представляет угрозу не только для Северной Америки, но и для всей планеты, так как выбросы пепла и газа могут привести к резкому похолоданию и нарушению экосистем.

Почему важно следить за Йеллоустоном

Йеллоустонский супервулкан — один из крупнейших активных вулканов мира. Его изучение помогает ученым лучше понимать процессы в недрах Земли, а также разрабатывать эффективные системы раннего предупреждения.

Новые открытия требуют пристального внимания, особенно к малоизученным регионам кальдеры, таким как северо-восточная зона. Современные технологии позволяют создавать более точные карты магматических резервуаров и прогнозировать возможные сценарии активности.

Уточнения

Ма́гма (др.-греч. μάγμα - "месиво, густая мазь") — расплавленная масса под твёрдой земной корой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025 Аудио 
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться
Наука и техника
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Последние материалы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Удобный способ въезда в гараж без страха повредить машину
Седые волосы — это не судьба! Узнайте, как замедлить процесс
Эти породы собак отлично ладят с кошками
Названо неожиданное полезное свойство холодца — актуально в праздничные дни
Как правильно тренироваться при сколиозе: тренажеры, плавание, йога
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
5 лучших способов избавиться от плесени в ванной комнате
258 компаний Татарстана поставляют продукцию в 56 стран мира
Рецепт рождественской кутьи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.