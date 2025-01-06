Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке

Ученые из University of Wisconsin–Madison зафиксировали значительные изменения в магматической активности Йеллоустонского супервулкана. Исследования показали движение базальтовой магмы в сторону скоплений риолитов, что увеличивает вероятность взрывного извержения.
Новые данные указывают, что в северо-восточной части кальдеры накопилось около 440 кубических километров риолитовой магмы — объём, сопоставимый с извержением Йеллоустона 1,3 миллиона лет назад. Эта зона ранее считалась относительно спокойной, но анализ, проведённый с использованием более чем 100 сейсмографов и систем магнитотеллурического зондирования, выявил активное заполнение магматических камер.
Трехмерная карта недр показала наличие семи крупных магматических резервуаров на глубине от 2 до 40 километров, значительная часть которых находится в северо-восточной зоне кальдеры.
Риолитовая магма обладает высоким потенциалом для взрывного извержения. Последнее извержение Йеллоустонского супервулкана, произошедшее около 650–700 тысяч лет назад, нанесло значительный урон экосистемам и климату Земли. Возникновение новых магматических потоков в ранее спокойных областях кальдеры подчеркивает необходимость усиленного мониторинга.
Потенциальное извержение представляет угрозу не только для Северной Америки, но и для всей планеты, так как выбросы пепла и газа могут привести к резкому похолоданию и нарушению экосистем.
Йеллоустонский супервулкан — один из крупнейших активных вулканов мира. Его изучение помогает ученым лучше понимать процессы в недрах Земли, а также разрабатывать эффективные системы раннего предупреждения.
Новые открытия требуют пристального внимания, особенно к малоизученным регионам кальдеры, таким как северо-восточная зона. Современные технологии позволяют создавать более точные карты магматических резервуаров и прогнозировать возможные сценарии активности.
Ма́гма (др.-греч. μάγμα - "месиво, густая мазь") — расплавленная масса под твёрдой земной корой.
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