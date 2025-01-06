Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке

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Ученые из University of Wisconsin–Madison зафиксировали значительные изменения в магматической активности Йеллоустонского супервулкана. Исследования показали движение базальтовой магмы в сторону скоплений риолитов, что увеличивает вероятность взрывного извержения.

Фото: Wikimedia Commons by Icelandic Meteorological Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Извержение вулкана в Исландии

Магматические процессы в северо-восточной кальдере

Новые данные указывают, что в северо-восточной части кальдеры накопилось около 440 кубических километров риолитовой магмы — объём, сопоставимый с извержением Йеллоустона 1,3 миллиона лет назад. Эта зона ранее считалась относительно спокойной, но анализ, проведённый с использованием более чем 100 сейсмографов и систем магнитотеллурического зондирования, выявил активное заполнение магматических камер.

Трехмерная карта недр показала наличие семи крупных магматических резервуаров на глубине от 2 до 40 километров, значительная часть которых находится в северо-восточной зоне кальдеры.

Риски и возможные последствия

Риолитовая магма обладает высоким потенциалом для взрывного извержения. Последнее извержение Йеллоустонского супервулкана, произошедшее около 650–700 тысяч лет назад, нанесло значительный урон экосистемам и климату Земли. Возникновение новых магматических потоков в ранее спокойных областях кальдеры подчеркивает необходимость усиленного мониторинга.

Потенциальное извержение представляет угрозу не только для Северной Америки, но и для всей планеты, так как выбросы пепла и газа могут привести к резкому похолоданию и нарушению экосистем.

Почему важно следить за Йеллоустоном

Йеллоустонский супервулкан — один из крупнейших активных вулканов мира. Его изучение помогает ученым лучше понимать процессы в недрах Земли, а также разрабатывать эффективные системы раннего предупреждения.

Новые открытия требуют пристального внимания, особенно к малоизученным регионам кальдеры, таким как северо-восточная зона. Современные технологии позволяют создавать более точные карты магматических резервуаров и прогнозировать возможные сценарии активности.

Уточнения

Ма́гма (др.-греч. μάγμα - "месиво, густая мазь") — расплавленная масса под твёрдой земной корой.

