Как извержение вулкана в 1831 году охладило Землю и вызвало массовый голод

Летом 1831 года мир столкнулся с необычным природным явлением: Солнце потускнело, окрасившись в сине-зелёный оттенок. Это событие вызвало климатические катастрофы, такие как похолодание, неурожаи и голод, от Индии до Японии. Долгое время происхождение этой аномалии оставалось загадкой, но недавние исследования установили, что виновником стал вулкан Заварицкого на Курильских островах.
Вулкан Заварицкого был идентифицирован с помощью анализа изотопов серы и стекловидных осколков пепла, обнаруженных в ледяных кернах Гренландии. Ученые под руководством Уильяма Хатчисона из Университета Сент-Эндрюс выявили, что химический состав пепла совпадает с образцами, собранными на этом вулкане.
"Это был настоящий момент эврики", — отметил Хатчисон, получивший подтверждение в мае 2023 года.
Извержение Заварицкого в 1831 году выбросило около 13 тераграммов серы в стратосферу, что привело к понижению температуры на Земле на 1°C в течение двух лет. Это вызвало ряд климатических аномалий:
Особенности географии и политическая изоляция Курильских островов затруднили наблюдения за вулканом. Несмотря на масштаб события, о его существовании долго не подозревали. Анализ изотопов серы исключил другие вулканы, такие как Фердинандея в Средиземном море, которые не могли выбросить достаточное количество серы в стратосферу.
Исследование Заварицкого показывает, что даже крупные вулканы остаются "вне радара". По словам вулканолога Клайва Оппенгеймера, примером может служить извержение Эль-Чичона в Мексике в 1982 году, которое застало учёных врасплох. Подобные открытия подчеркивают необходимость усиленного мониторинга вулканической активности.
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