Как извержение вулкана в 1831 году охладило Землю и вызвало массовый голод

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Летом 1831 года мир столкнулся с необычным природным явлением: Солнце потускнело, окрасившись в сине-зелёный оттенок. Это событие вызвало климатические катастрофы, такие как похолодание, неурожаи и голод, от Индии до Японии. Долгое время происхождение этой аномалии оставалось загадкой, но недавние исследования установили, что виновником стал вулкан Заварицкого на Курильских островах.

Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Везувий

Как открыли "виновника"

Вулкан Заварицкого был идентифицирован с помощью анализа изотопов серы и стекловидных осколков пепла, обнаруженных в ледяных кернах Гренландии. Ученые под руководством Уильяма Хатчисона из Университета Сент-Эндрюс выявили, что химический состав пепла совпадает с образцами, собранными на этом вулкане.

"Это был настоящий момент эврики", — отметил Хатчисон, получивший подтверждение в мае 2023 года.

Последствия извержения

Извержение Заварицкого в 1831 году выбросило около 13 тераграммов серы в стратосферу, что привело к понижению температуры на Земле на 1°C в течение двух лет. Это вызвало ряд климатических аномалий:

В Европе выпали сильные снегопады и град, уничтожив урожай.

В Индии уменьшение муссонных осадков привело к неурожаю и голоду, унесшему 150 000 жизней.

В Японии голод охватил северо-восточные регионы с 1832 по 1837 год, став причиной гибели около 300 000 человек.

Почему Заварицкий стал загадкой

Особенности географии и политическая изоляция Курильских островов затруднили наблюдения за вулканом. Несмотря на масштаб события, о его существовании долго не подозревали. Анализ изотопов серы исключил другие вулканы, такие как Фердинандея в Средиземном море, которые не могли выбросить достаточное количество серы в стратосферу.

Уроки для будущего

Исследование Заварицкого показывает, что даже крупные вулканы остаются "вне радара". По словам вулканолога Клайва Оппенгеймера, примером может служить извержение Эль-Чичона в Мексике в 1982 году, которое застало учёных врасплох. Подобные открытия подчеркивают необходимость усиленного мониторинга вулканической активности.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

