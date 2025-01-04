Что произошло с магнитным полем Земли? Аномалия продолжалась 17 часов

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

25 декабря 2024 года ученые NASA зафиксировали беспрецедентное событие — разрыв магнитного поля Земли продолжительностью 17 часов. Это явление, впервые наблюдаемое в истории, вызвало яркие вспышки северного сияния и может повлиять на работу спутников и GPS-систем.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration Планета Земля

Северное сияние как результат аномалии

Разрыв магнитного поля был подтвержден астрофизиками и визуально зафиксирован в Новой Зеландии. Явление вызвало невероятно яркие вспышки северного сияния с изумрудными и пурпурными оттенками. Фотограф Джеймс Уилсон, наблюдавший событие, отметил: "Небо было наполнено изумрудными и пурпурными оттенками, это было невероятно. За 15 лет работы я никогда не видел такого яркого северного сияния".

Влияние на спутники и технологии

Разрыв магнитного поля Земли может привести к сбоям в работе спутников и GPS. Солнечный ветер, получивший доступ через разрыв, способен нарушить функционирование спутниковых систем и ухудшить качество связи. При этом ученые подчеркивают, что явление безопасно для здоровья людей.

Что это значит для науки

NASA продолжает мониторинг магнитного поля с использованием современных технологий. Это событие подчеркивает важность изучения взаимодействия Солнца и Земли, а также необходимость разработки систем, способных предсказывать подобные аномалии.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

