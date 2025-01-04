Огненный Дракон ранней Вселенной: открыта уникальная спиральная галактика

Ученые из Университета Женевы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба открыли уникальную галактику, названную Zhúlóng — в честь мифологического китайского Огненного Дракона. Эта спиральная галактика "грандиозного дизайна" существовала уже через миллиард лет после Большого взрыва. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.
Zhúlóng принадлежит к редкому типу галактик "грандиозного дизайна", которые отличаются ярко выраженными спиральными рукавами, отходящими от центральной части. В ранней Вселенной такие галактики почти не встречались и исчезали спустя примерно 11,5 миллиардов лет после Большого взрыва.
Основные характеристики Zhúlóng:
В центре галактики находится массивная черная дыра, которая в настоящее время находится в состоянии покоя. Это указывает на замедление темпов звездообразования, что характерно для зрелых галактик.
Zhúlóng была обнаружена в рамках программы PANORAMIC, нацеленной на изучение галактик эпохи Космической Зари — первых миллиардов лет после Большого взрыва. Наличие сложной структуры и зрелых характеристик у этой галактики свидетельствует о том, что массивные системы могли формироваться гораздо раньше, чем считалось ранее.
"Zhúlóng уникальна тем, что сочетает в себе все признаки зрелой галактики на очень раннем этапе существования Вселенной", — подчеркивают авторы исследования.
Открытие Zhúlóng изменяет представления о том, как быстро формировались сложные галактики в ранней Вселенной. Наблюдение за такими объектами помогает астрономам понять, как Вселенная эволюционировала после Большого взрыва и какие процессы способствовали появлению современных галактических структур.
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