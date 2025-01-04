Огненный Дракон ранней Вселенной: открыта уникальная спиральная галактика

Ученые из Университета Женевы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба открыли уникальную галактику, названную Zhúlóng — в честь мифологического китайского Огненного Дракона. Эта спиральная галактика "грандиозного дизайна" существовала уже через миллиард лет после Большого взрыва. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Что делает Zhúlóng особенной

Zhúlóng принадлежит к редкому типу галактик "грандиозного дизайна", которые отличаются ярко выраженными спиральными рукавами, отходящими от центральной части. В ранней Вселенной такие галактики почти не встречались и исчезали спустя примерно 11,5 миллиардов лет после Большого взрыва.

Основные характеристики Zhúlóng:

Диаметр: около 62 тысяч световых лет.

около 62 тысяч световых лет. Масса: сопоставима с Млечным Путем.

сопоставима с Млечным Путем. Структура: классическое центральное утолщение, звездообразующий диск и спиральные рукава, охватывающие всю галактику.

классическое центральное утолщение, звездообразующий диск и спиральные рукава, охватывающие всю галактику. Звездообразование: от 20 до 155 солнечных масс в год.

В центре галактики находится массивная черная дыра, которая в настоящее время находится в состоянии покоя. Это указывает на замедление темпов звездообразования, что характерно для зрелых галактик.

Прорыв в понимании ранней Вселенной

Zhúlóng была обнаружена в рамках программы PANORAMIC, нацеленной на изучение галактик эпохи Космической Зари — первых миллиардов лет после Большого взрыва. Наличие сложной структуры и зрелых характеристик у этой галактики свидетельствует о том, что массивные системы могли формироваться гораздо раньше, чем считалось ранее.

"Zhúlóng уникальна тем, что сочетает в себе все признаки зрелой галактики на очень раннем этапе существования Вселенной", — подчеркивают авторы исследования.

Что это значит для астрономии

Открытие Zhúlóng изменяет представления о том, как быстро формировались сложные галактики в ранней Вселенной. Наблюдение за такими объектами помогает астрономам понять, как Вселенная эволюционировала после Большого взрыва и какие процессы способствовали появлению современных галактических структур.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

