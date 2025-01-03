Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загородные дома подорожали по всей России: где цены подскочили больше всего?
Особняк, где снимали Один дома продали перед Рождеством: за сколько?
Украинцам начали присылать фейковые повестки в Польше
Удивительные причины появления акне, которые вы могли не заметить
Как убрать черные полосы с обуви: 13 эффективных способов для разных материалов
Зеленский заявил, что творит чудеса: после встречи с ним обездвиженный боец пошёл
Зеленский заявил, что его Трамп ждёт больше всех
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство
Секрет вкусного завтрака — домашний творожный сыр

Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад

2:06
Наука

Черные саркофаги, найденные в ледяных глубинах Антарктиды, озадачили международную исследовательскую команду из США, России, Китая и Индии. Как утверждает автор канала "Границы неизведанного с Дмитрием Джулиусом", миссия была строго засекречена, а сами объекты сопровождались пугающими аномалиями.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Находка, потрясшая исследователей

Четыре гладких черных саркофага, явно обработанных высокотехнологичными инструментами, выглядели так, будто их вырезали лазером миллионы лет назад. Руководитель экспедиции Роберт Смит отметил, что их происхождение вызывает больше вопросов, чем ответов.

Примечательные детали:

  • Тепло на морозе. Даже при низких температурах саркофаги оставались теплыми.
  • Необъяснимые явления. Члены команды испытывали бессонницу, ощущали чужое присутствие, а станции доносились странные звуки.
  • Необычная вибрация. Капли воды на поверхности объектов дрожали, указывая на слабые, но постоянные вибрации.

Тайна вскрытого саркофага

Попытка вскрыть один из саркофагов открыла металлический цилиндр с загадочными символами, напоминающими азбуку Морзе. Металл был горячим, а техника начала сбоить.

На экранах внезапно появилось предупреждение: "Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен."

Предположения ученых

Китайский инженер Цао Линь выдвинул гипотезу, что саркофаги служат защитным механизмом, предотвращающим передачу сигналов в космос.

"Если сигнал выйдет за пределы, это может привести к катастрофе", - заявил он.

Тайна, погребенная в ледяной пустыне

На следующий день саркофаги были возвращены в ледяные глубины, а в официальном отчете их назвали природными монолитами. Автор канала предполагает, что находка может быть связана с гипотезой о существовании искусственного барьера вокруг Земли.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Красота и стиль
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками Аудио 
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Шоу-бизнес
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном Аудио 
После прекращения транзита газа через Украину у россиян появился повод для радости
Газ
После прекращения транзита газа через Украину у россиян появился повод для радости Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Сергей Лазарев высказался о ледовом шоу Щелкунчик, куда пришёл с детьми
Последствия позднего ужина: как еда на ночь влияет на организм
Почему пассивный отдых хуже активного восстановления
Неочевидные причины выпадения волос, которые стоит учесть
Япония возвращается на рынок полупроводников в условиях глобальных изменений
Миндальное печенье поможет прийти в себя после праздников — полезный десерт от диетолога Королевой
Мозг и смерть: что происходило в последние секунды жизни пациента
На что стоит обратить внимание, чтобы не пропустить колоректальный рак на ранней стадии
Что делать, если не получается уснуть в самолёте
Не ошибитесь при выборе ванны: главные секреты, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.