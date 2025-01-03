Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад

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Черные саркофаги, найденные в ледяных глубинах Антарктиды, озадачили международную исследовательскую команду из США, России, Китая и Индии. Как утверждает автор канала "Границы неизведанного с Дмитрием Джулиусом", миссия была строго засекречена, а сами объекты сопровождались пугающими аномалиями.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Находка, потрясшая исследователей

Четыре гладких черных саркофага, явно обработанных высокотехнологичными инструментами, выглядели так, будто их вырезали лазером миллионы лет назад. Руководитель экспедиции Роберт Смит отметил, что их происхождение вызывает больше вопросов, чем ответов.

Примечательные детали:

Тепло на морозе. Даже при низких температурах саркофаги оставались теплыми.

Даже при низких температурах саркофаги оставались теплыми. Необъяснимые явления. Члены команды испытывали бессонницу, ощущали чужое присутствие, а станции доносились странные звуки.

Члены команды испытывали бессонницу, ощущали чужое присутствие, а станции доносились странные звуки. Необычная вибрация. Капли воды на поверхности объектов дрожали, указывая на слабые, но постоянные вибрации.

Тайна вскрытого саркофага

Попытка вскрыть один из саркофагов открыла металлический цилиндр с загадочными символами, напоминающими азбуку Морзе. Металл был горячим, а техника начала сбоить.

На экранах внезапно появилось предупреждение: "Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен."

Предположения ученых

Китайский инженер Цао Линь выдвинул гипотезу, что саркофаги служат защитным механизмом, предотвращающим передачу сигналов в космос.

"Если сигнал выйдет за пределы, это может привести к катастрофе", - заявил он.

Тайна, погребенная в ледяной пустыне

На следующий день саркофаги были возвращены в ледяные глубины, а в официальном отчете их назвали природными монолитами. Автор канала предполагает, что находка может быть связана с гипотезой о существовании искусственного барьера вокруг Земли.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

