Черные саркофаги, найденные в ледяных глубинах Антарктиды, озадачили международную исследовательскую команду из США, России, Китая и Индии. Как утверждает автор канала "Границы неизведанного с Дмитрием Джулиусом", миссия была строго засекречена, а сами объекты сопровождались пугающими аномалиями.
Четыре гладких черных саркофага, явно обработанных высокотехнологичными инструментами, выглядели так, будто их вырезали лазером миллионы лет назад. Руководитель экспедиции Роберт Смит отметил, что их происхождение вызывает больше вопросов, чем ответов.
Попытка вскрыть один из саркофагов открыла металлический цилиндр с загадочными символами, напоминающими азбуку Морзе. Металл был горячим, а техника начала сбоить.
На экранах внезапно появилось предупреждение: "Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен."
Китайский инженер Цао Линь выдвинул гипотезу, что саркофаги служат защитным механизмом, предотвращающим передачу сигналов в космос.
"Если сигнал выйдет за пределы, это может привести к катастрофе", - заявил он.
На следующий день саркофаги были возвращены в ледяные глубины, а в официальном отчете их назвали природными монолитами. Автор канала предполагает, что находка может быть связана с гипотезой о существовании искусственного барьера вокруг Земли.
Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.
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